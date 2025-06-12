Как заработать 1000 долларов на депозите: сколько нужно положить и на какой срок

Депозит принесет значительную прибыль, если возложить на него немаленькую сумму

Доход в 1000 долларов можно получить путем депозита. Для такой прибыли следует отнести в банк более высокую сумму.

"Телеграф" решил узнать, как на депозите получить 1000 долларов прибыли. Для этого использовал данные о депозитах в Министерстве финансов Украины.

Чтобы получить 1000 долларов дохода, то есть 41 450 гривен, если обменивать по курсу продаж в 41,45 гривны 12 июня 2025 года, на депозите за один год, украинцу нужно положить на счет 42 700 долларов.

Если растянуть ожидания на два года, то в таком случае сумма вложений на депозит составит 21 650 долларов.

Между тем, прибыль в 1000 долларов через три года на депозите будет, если отнести в банк 14 420 долларов. Это наименьшая сумма вложений, но ожидать прибыли нужно дольше всего.

Итак, самым выгодным депозитом среди прочих будет тот, на котором будет лежать 14 420 долларов. Однако прибыль в 1000 долларов будет только через 3 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как накопить около 500 долларов за один год. Нужно сэкономить только на одном популярном продукте.