Як заробити 1000 доларів на депозиті: скільки треба покласти і на який термін

Депозит принесе значний прибуток, якщо покласти на нього немаленьку суму

Дохід в 1000 доларів можна отримати шляхом депозиту. Для такого прибутку потрібно віднести в банк більш високу суму.

"Телеграф" вирішив дізнатись, як на депозиті отримати 1000 доларів прибутку. Для цього використав дані про депозити в Міністерстві фінансів України.

Щоб отримати 1000 доларів доходу, тобто 41 450 гривень, якщо обмінювати по курсу продажу в 41,45 гривні 12 червня 2025 року, на депозиті за один рік, українцю потрібно покласти на рахунок 42 700 доларів.

Якщо розтягнути очікування на два роки, то в такому випадку сума вкладень на депозит складе 21 650 доларів.

Тим часом прибуток в 1000 доларів через три роки на депозиті буде, якщо віднести у банк 14 420 доларів. Це найменша сума вкладень, але очікувати на прибуток потрібно найдовше.

Тож, найвигіднішим депозитом серед інших буде той, на якому лежатиме 14 420 доларів. Однак прибуток в 1000 доларів буде лише через 3 роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як накопичити майже 500 доларів за один рік. Потрібно зекономити лише на одному популярному продукті.