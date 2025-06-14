Эту "золотую" гривну можно продать за 200 тысяч: почему и как она выглядит

Особое внимание обращайте на ребро монеты

Среди украинских монет разных годов выпуска есть немало коллекционных и ценных экземпляров. К примеру, монету 1 гривна 1992 года можно продать почти за 200 тысяч.

Об этом пишут на сайте Монеты-ягодки. Отмечается, что стоимость монеты зависит от разновидности штампа и ее состояния.

Ценность 1 гривны 1992 года выпуска состоит в том, что это пробная монета. То есть ее буквально чеканили, когда настроили оборудование для массового производства. Поэтому первые гривны были без надписи на ребре. К тому же их точный тираж не известен.

Монета 1 гривна 1992

Найти эту монету в обороте почти не реально, ведь официально они не входили в оборот. Но уже некоторые коллекции нумезматов могут похвастаться наличием такой монеты. В настоящее время на рынке в продаже есть несколько монет из частных коллекций.

Непосредственно на стоимость этой монеты влияет наличие надписи на гурте (ребре — ред.) монеты. Ведь коллекционные 1 гривны 1992 бывают следующие:

1.1ААг гладкий гурт — 12 -37 тыс. грн;

1.1АА1 на гурте 1992 — цена договорная;

1.1АА1 на гурте 1994 — 29 тыс. грн;

1.1АА1.1 на гурте 1995 — 11-20 тыс. грн;

1.1АА2 на гурте 1995 — 40-44 тыс. грн;

2ААд (перечекан с 5 коп. СССР) — 80 тыс. грн

Сколько стоит монета 1 гривна 1992 года

Монета 1 гривна 1992 года с надписью на ребре

При этом обычно такие монеты продаются на аукционах, где их стоимость растет в разы. Ведь известны случаи, когда 1 гривну 1992 продали коллекционеру за 200 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за редкую монету в 50 копеек можно заработать немалые деньги.