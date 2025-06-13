Загляните в кошельки! За редкую монету в 50 копеек можно заработать большие деньги (фото)

Для оценки или продаж нужно иметь качественные фото обеих сторон монеты и группы

За редкую украинскую монету можно заработать большую сумму денег. Цена зависит от разновидности штампа и состояния.

На сайте "Монеты-ягодки" пишут, что 50 копеек 1992 года — оборотная монета Украины. Ее делали на Луганском станкостроительном заводе разным типом штампов. Поэтому появилось большое количество разновидностей, среди них редкие, цена которых доходит до 11 000 грн.

Первые 50 копеек имели гладкую группу, то есть на группе нет насечек, это разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг. Такие монеты не должны были попасть в обращение, поэтому вероятность найти их у себя в кармане очень мала.

Также ценными считаются 50 копеек с вдавленным трезубцем, отчеканенными английскими штемпелями. Эти разновидности должны были уничтожить, однако нумизматы утверждают, что находили такие монеты в обращении. Недавно на аукционе Виолити 50 копеек было продано за 12 000 гривен.

Чем дороже монета, тем сложнее ее найти. Проще найти недорогие разновидности 50 копеек – 1АГм, 1АГк, 2.2АВм, 2.2БАм и другие.

Авторы пишут, что дорого продать можно только ценные 50 копеек 1992, рядовые разновидности нумизматам не нужны. В Украине оборотные монеты продают через аукционы Виолити, New Auction, форум "Монеты ITK", группы в соцсетях и мессенджерах.

"Для оценки или продаж нужно иметь качественные фото обеих сторон монеты и группы. Цена вашей монеты не всегда будет такой, как указано в таблице, или каталоге. Стоимость любой монеты зависит от разновидности, внешнего состояния, наличия повреждений", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже детской машины на педалях, сохранившейся еще из Советского Союза.