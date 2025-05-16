Фальшивые, но очень ценные: в сети показали редкие 25 копеек (фото)
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Цифры и буквы на монете разного размера
Украинский коллекционер нумизматики произвел фурор среди ценителей старины. Он представил подборку редких фальшивых монет номиналом в 25 копеек.
Своей находкой мужчина поделился в Facebook. Хотя сами монеты уже давно выведены из обращения — официально с 1 октября 2019 года — некоторые из их "двойников" приобрели еще большую ценность именно благодаря своей неофициальности.
"Дорогие редкие фальшивые монеты Украины, кто-то находил в обращении?" – написал коллекционер под фото.
Отметим, что речь идет не о современных подделках, а о кустарных фальшивках, когда-то ходивших в обращении рядом с официальной гривневой мелочью.
У представленных экземпляров не ровный штамп. А также очень заметно, что цифры и буквы разного размера.
Для сравнения возьмем монету в 1992 году таким же номиналом и подделку.
Пользователи соцсети с увлечением отреагировали на уникальную находку. Прокомментировал публикацию даже известный военный ВСУ Анатолий Штефан, позывной "Штирлиц".
"Ух. Какая крутая монета", — написал он.
Другие читатели поделились своими коллекционными монетами.
Ранее "Телеграф" писал, что известно о введении в обращение шаг и вид новой украинской монеты. В Украине уже в XVI веке было использование монет с таким названием.