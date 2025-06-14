Цю "золоту" гривню можна продати за 200 тисяч: чому і як вона виглядає

Особливу увагу звертайте на ребро монети

Серед українських монет різних років випуску є чимало колекційних та коштовних екземплярів. До прикладу, монету 1 гривня 1992 року можна продати за майже 200 тисяч.

Про це пишуть на сайті "Монети-ягідки. Зазначається, що вартість монети залежить від різновиду штампа та її стану.

Цінність 1 гривні 1992 року випуску полягає в тому, що це пробна монета. Тобто її буквально карбували, коли налаштували обладнання для масового виробництва. Тому перші гривні були без гуртового напису. До того ж їх точний тираж не відомий.

Монета 1 гривня 1992

Знайти цю монету в обігу наразі майже не реально, адже офіційно вони не входили в обіг. Але вже деякі колекції нумізматів можуть похвалитись наявністю такої монети. Наразі на ринку у продажу є кілька монет з приватних колекцій.

Безпосередньо на вартість цієї монети впливає наявність напису на гурті (ребрі — ред.) монети. Адже колекційні 1 гривні 1992 року бувають наступні:

1.1ААг гладкий гурт — 12 -37 тис. грн;

1.1АА1 на гурті 1992 — ціна договірна;

1.1АА1 на гурті 1994 — 29 тис. грн;

1.1АА1.1 на гурті 1995 — 11-20 тис. грн;

1.1АА2 на гурті 1995 — 40-44 тис. грн;

2ААд (перечекан з 5 коп. СРСР) — 80 тис. грн

Скільки коштує монета 1 гривня 1992

Монета 1 гривня 1992 з написом на гурті

При цьому зазвичай такі монети продають на аукціонах, де їх вартість зростає в рази. Адже відомі випадки, коли 1 гривню 1992 року продали колекціонеру за 200 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за рідкісну монету в 50 копійок можна заробити чималі гроші.