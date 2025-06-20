Не гоняйте на такси и сможете отдохнуть в Италии. Сколько можно сэкономить за год

Эта услуга забирает из кошельков до 55 тысяч гривен

Ежедневные поездки на такси могут казаться удобными, особенно когда спешишь или не хочется мерзнуть на остановке. Но эта как будто незаметная привычка вытягивает из вашего кошелька "поездку на море".

Стоимость таксы в регионах страны абсолютно разная и может расти во время спроса, но "Телеграф" взял средние тарифы — от 50 до 150 гривен. Мы посчитали, сколько можно сэкономить на поездках за один год, если пользоваться услугами ежедневно или пять дней, когда смена 5 на 2.

Если пользоваться такси ежедневно, то есть утром на работу и вечером домой, то за год расходы могут составить от 18 250 до 54 750 гривен. И это только при условии двух поездок в день. Если их больше – сумма растет еще ощутимее.

Когда ваш график составляет 5 рабочих дней и 2 выходных, расходы будут достигать от 13 000 до 39 000 гривен.

Эти средства можно потратить на поездку на море, например в Черногорию на 5-6 дней или взять что-то дороже, и махнуть, например, в Италию на 5 дней.

Сколько нужно отдать за путешествие в Черногорию на 5-6 дней

Сколько нужно отдать за путешествие в Италию на 5 дней

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно быстро собрать долларов, чтобы купить авто.