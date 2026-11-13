Красная рыба бьет по кошельку: три более дешевые альтернативы без потери пользы
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Сравниваем цены на базаре в Переяславе и питательные преимущества
Не вся полезная рыба стоит дорого: более доступные виды также могут обеспечить организм белком, омега-3 и важными микроэлементами. Среди бюджетных альтернатив красной рыбе особенно выделяются сельдь, минтай и сардины, каждая из которых имеет свои питательные преимущества.
Цены на рыбу существенно различаются в зависимости от вида, поэтому выбор более доступного продукта поможет сэкономить, не отказываясь от пользы. Какие виды рыбы можно купить дешевле лосося и семги, чем они ценны и как их лучше готовить, рассказывает "Телеграф".
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Сельдь – один из самых выгодных вариантов для тех, кто хочет получать полезные жиры без больших затрат. В ней есть омега-3, витамины D и B12, йод и селен. По питательной ценности эта рыба может стать альтернативой лососю. В то же время стоит обращать внимание на способ обработки: соленая сельдь содержит немало натрия, поэтому для регулярного питания лучше выбирать свежий или замороженный продукт.
Цена на нее – 15,40 гривны за 100 граммов.
Минтай – нежирный вариант на каждый день, который легко готовить. Помимо белка, в нем есть селен и витамин B12. При этом омега-3 в этой рыбе меньше, чем в жирных видах, поэтому ее главное питательное преимущество – полноценный белок.
Цена на него – 18,90 грн за 100 граммов по акции.
Сардины содержат омега-3 и витамины D и B12. Если есть их вместе с мягкими косточками, они также служат богатым источником кальция. Практичный выбор – консервированные сардины в собственном соку или оливковом масле. Стоимость – 33,40 грн за 100 граммов.
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