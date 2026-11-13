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Красная рыба бьет по кошельку: три более дешевые альтернативы без потери пользы

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Минтай легко готовить, а консервированные сардины – практичный выбор для повседневного меню
Минтай легко готовить, а консервированные сардины – практичный выбор для повседневного меню. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сравниваем цены на базаре в Переяславе и питательные преимущества

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Не вся полезная рыба стоит дорого: более доступные виды также могут обеспечить организм белком, омега-3 и важными микроэлементами. Среди бюджетных альтернатив красной рыбе особенно выделяются сельдь, минтай и сардины, каждая из которых имеет свои питательные преимущества.

Цены на рыбу существенно различаются в зависимости от вида, поэтому выбор более доступного продукта поможет сэкономить, не отказываясь от пользы. Какие виды рыбы можно купить дешевле лосося и семги, чем они ценны и как их лучше готовить, рассказывает "Телеграф".

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Сельдь – один из самых выгодных вариантов для тех, кто хочет получать полезные жиры без больших затрат. В ней есть омега-3, витамины D и B12, йод и селен. По питательной ценности эта рыба может стать альтернативой лососю. В то же время стоит обращать внимание на способ обработки: соленая сельдь содержит немало натрия, поэтому для регулярного питания лучше выбирать свежий или замороженный продукт.

Цена на нее – 15,40 гривны за 100 граммов.

Свежемороженая сельдь на белом фоне
Для регулярного питания лучше выбирать свежую или замороженную сельдь
Свежая сельдь лежит на льду на рыбном прилавке
Свежую или замороженную сельдь лучше выбирать вместо соленой из-за содержания соли Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Минтай – нежирный вариант на каждый день, который легко готовить. Помимо белка, в нем есть селен и витамин B12. При этом омега-3 в этой рыбе меньше, чем в жирных видах, поэтому ее главное питательное преимущество – полноценный белок.

Цена на него – 18,90 грн за 100 граммов по акции.

Тушка минтая и два куска рыбы на белом фоне
Минтай легко готовить, он обеспечивает организм полноценным белком

Сардины содержат омега-3 и витамины D и B12. Если есть их вместе с мягкими косточками, они также служат богатым источником кальция. Практичный выбор – консервированные сардины в собственном соку или оливковом масле. Стоимость – 33,40 грн за 100 граммов.

Кусочки слабосоленой сардины в масле лежат кучкой на белом фоне
Сардины с мягкими косточками могут стать источником кальция

Ранее "Телеграф" писал, какая еще рыба полезнее и дешевле красной.

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#Рыба #Альтернатива #Красная рыба