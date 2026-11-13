Укр

Небольшой кузов и доступные запчасти: какой автомобиль стоит рассмотреть пожилым водителям

Автор
Марина Бондаренко
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Suzuki Celerio не ориентирован на динамичную езду
Suzuki Celerio не ориентирован на динамичную езду. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоят подержанные машины в Украине и какие недостатки есть у модели

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Небольшой автомобиль с умеренным расходом топлива может стать удачным выбором для пожилых водителей, которые ищут недорогую машину для повседневных нужд. Важными преимуществами такого автомобиля являются доступное обслуживание, невысокая стоимость запчастей и удобство в городских условиях.

Одной из моделей, на которую стоит обратить внимание, является Suzuki Celerio. Издание What Car отмечает ее практичность и хорошую репутацию в плане надежности, а также указывает, что, несмотря на компактный кузов, автомобиль предлагает просторный салон и вместительный багажник.

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Задний ряд сидений Suzuki Celerio через открытую дверь
Несмотря на компактные габариты, в Celerio достаточно места для пассажиров на задних сиденьях Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Компромиссом станет отделка: материалы салона выглядят недорого, а возможности мультимедийной системы ограничены. Не стоит ожидать от Celerio богатого оснащения. Модель также не отличается ярким дизайном и не ориентирована на динамичную езду – ее преимущества сосредоточены на практичности.

В Украине подержанные Suzuki Celerio стоят примерно от $5 300 до $11 000 в зависимости от года выпуска, технического состояния и пробега. Нижняя граница касается ранних машин, в частности 2015 года. За автомобили 2016–2018 годов обычно просят $7 500–$9 000, а отдельные более новые или лучше сохранившиеся экземпляры на AUTO.RIA и RST достигают $11 000.

Инфографика с синим Suzuki Celerio и ценами на подержанные автомобили от $5 300 до $11 000
Цена отдельных более новых Suzuki Celerio достигает $11 000 Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", Renault Clio III может стать доступным подержанным автомобилем для ежедневных поездок пожилых водителей.

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#Пенсионеры #Авто #Выбор