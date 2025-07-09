Креветки можно заменить дешевыми продуктами. Экономия составит более 100 гривен

Креветки можно заменить сразу 3 популярными продуктами

Креветки — не дешевый продукт, который есть не у всех на столе. За 1 килограмм товара местами нужно будет отдать около 260 гривен.

Однако если хотите немножко сэкономить, но иметь те же питательные вещества, то есть несколько продуктов, которые можно купить вместо креветок. Этот список подготовил "Телеграф".

За 100 граммов креветок, например в Сільпо, нужно заплатить 25,90 гривны. Соответственно, 1 килограмм будет стоить вам в 259,0 гривны.

Сколько нужно заплатить за 100 граммов креветок

Что купить вместо креветок

Крабовые палочки. Один из популярнейших ингредиентов, особенно в холодных закусках. В Сільпо самый дешевый килограмм продукта можно взять за 159,0 гривны;

Один из популярнейших ингредиентов, особенно в холодных закусках. В Сільпо самый дешевый килограмм продукта можно взять за 159,0 гривны; Куриное филе. Его можно замариновать, а потом пожарить и добавить в салат. За кило филе курицы в Сільпо вы отдадите по меньшей мере 189,0 гривны;

Его можно замариновать, а потом пожарить и добавить в салат. За кило филе курицы в Сільпо вы отдадите по меньшей мере 189,0 гривны; Тофу. Им можно заменить креветки в салатах, предварительно обжарив. 1 килограмм тофу обойдется в Сільпо по самой низкой цене в 149,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть рыба, один килограмм которой стоит втрое дешевле тунца.