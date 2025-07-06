До 650 гривен точно сэкономите. Чем значительно дешевым можно заменить курагу

Если вы не едите курагу, то ее можно заменить морковью, цукатами, изюмом и черносливом

Цены на кило кураги местами "кусаются" и могут достигать почти 700 гривен. Это заставляет многих украинцев искать более дешевые, но не менее полезные альтернативы для перекусов или приготовления блюд

Есть продукты, которые могут заменить курагу и при этом вы сохраните те же самые питательные вещества, которые нужны организму. Список продуктов подготовил "Телеграф".

Сейчас цена на курагу, например, в "АТБ", достигает 86,90 гривен, но за 125 граммов. Соответственно, 1 килограмм будет стоить примерно 695,20 гривен.

Сколько стоит курага в АТБ

Варианты замены кураги

Изюм — доступный и универсальный в кулинарии, богатый антиоксидантами. Самую дешевую пачку в Сільпо вы возьмете за 44,99 гривны. В ней 200 граммов, соответственно 1 килограмм – почти 225 гривен;

— доступный и универсальный в кулинарии, богатый антиоксидантами. Самую дешевую пачку в Сільпо вы возьмете за 44,99 гривны. В ней 200 граммов, соответственно 1 килограмм – почти 225 гривен; Чернослив – прекрасно регулирует пищеварение, похожий по текстуре кураги. За 100 грамм в Сільпо нужно заплатить 36,90 гривны. Следовательно, 1 килограмм будет стоить 369 гривен.

– прекрасно регулирует пищеварение, похожий по текстуре кураги. За 100 грамм в Сільпо нужно заплатить 36,90 гривны. Следовательно, 1 килограмм будет стоить 369 гривен. Морковь (запеченная или высушенная) — неожиданно сладкая альтернатива, богатая витамином A. 1 килограмм свежего овоща в Сільпо дешевле всего стоит 38,90 гривны;

— неожиданно сладкая альтернатива, богатая витамином A. 1 килограмм свежего овоща в Сільпо дешевле всего стоит 38,90 гривны; Тыквенные цукаты. В том же магазине самая низкая цена на цукаты составляет 42,90 гривны за 100 граммов. Кило обойдется в 429 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем более дешевым можно заменить Nutella.