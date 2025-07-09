Креветки можна замінити дешевими продуктами. Економія складе понад 100 гривень
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Креветки можна замінити одразу 3 популярними продуктами
Креветки — не дешевий продукт, який є не у всіх на столі. За 1 кілограм товару місцями потрібно буде віддати близько 260 гривень.
Однак якщо хочете трошки зекономити, але мати ті ж самі поживні речовини, то є декілька продуктів, які можна купити замість креветок. Цей список підготував "Телеграф".
Наразі за 100 грамів креветок, наприклад в Сільпо, потрібно заплатити 25,90 гривень. Відповідно 1 кілограм коштуватиме вам у 259,0 гривень.
Що купити замість креветок
- Крабові палички. Один із найпопулярніших інгредієнтів, особливо в холодних закусках. У Сільпо найдешевший кілограм продукту можна взяти за 159,0 гривень;
- Куряче філе. Його можна замаринувати, а пізніше посмажити й додати в салат. За кіло філе курки в Сільпо ви віддасте щонайменше 189,0 гривень;
- Тофу. Ним можна замінити креветки в салатах, попередньо обсмаживши. 1 кілограм тофу обійдеться в Сільпо за найнижчою ціною в 149,0 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є риба, один кілограм якої коштує втричі дешевше за тунця.