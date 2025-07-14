Не только сулугуни. Чем можно заменить моцареллу на пиццу или для салата

Есть как более дешевые, так и более дорогие варианты

Моцарелла — один из самых популярных сыров в кулинарии, особенно в итальянских блюдах. Но ее можно заменить другими продуктами, если сыра нет под рукой или он слишком дорогой.

Есть немало достойных альтернатив, которые можно купить вместо этого сыра и они будут иметь почти такой же вкус. Список подготовил "Телеграф".

Что купить вместо моцареллы

Сыр сулугуни прекрасно плавится, имеет мягкий солоноватый вкус и хорошо подходит для пиццы и запеканок. Самый дешевый сыр в Сільпо можно взять за 34,40 грн. Цена актуальна за 100 грамм;

прекрасно плавится, имеет мягкий солоноватый вкус и хорошо подходит для пиццы и запеканок. Самый дешевый сыр в Сільпо можно взять за 34,40 грн. Цена актуальна за 100 грамм; Бринза не тянется, как моцарелла, однако ее можно добавлять в салаты и она хорошо сочетается с томатами и базиликом. За 100 граммов сыра в Сільпо вы заплатите не менее 25,90 гривны;

не тянется, как моцарелла, однако ее можно добавлять в салаты и она хорошо сочетается с томатами и базиликом. За 100 граммов сыра в Сільпо вы заплатите не менее 25,90 гривны; Рикотта или крем-сыр – идеальны для лазаньи и равиоли, если нужна мягкая, нежная текстура. Самый маленький ценник на 100 грамм рикотты в Сільпо составляет 25,90 гривны, а на 250 грамм крем-сыра — 31,99 гривны.

Сейчас 100 граммов моцареллы дешевле всего можно взять за 32,40 гривны. Такая цена актуальна в Сільпо.

Цена на моциреллу в Сильпо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем не менее сладеньким можно заменить сгущенку.