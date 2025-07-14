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Не тільки сулугуні. Чим можна замінити моцарелу на піцу чи для салату

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Чим замінити моцарелу Новина оновлена 14 липня 2025, 13:58
Чим замінити моцарелу. Фото Колаж "Телеграфу"

Є як більш дешеві, так і більш дорожчі варіанти

Моцарела — один із найпопулярніших сирів у кулінарії, особливо в італійських стравах. Але її можна замінити іншими продуктами, якщо сиру немає під рукою або він занадто дорогий.

Є чимало гідних альтернатив, які можна купити замість цього сиру і вони матимуть майже такий самий смак. Список підготував "Телеграф".

Що купити замість моцарели

  • Сир сулугуні — чудово плавиться, має м’який солонуватий смак і добре підходить для піци та запіканок. Найдешевший сир в Сільпо можна взяти за 34,40 гривень. Ціна актуальна за 100 грамів;
  • Бринза — не тягнеться, як моцарела, однак її можна додавати до салатів і вона добре поєднується з томатами та базиліком. За 100 грамів сиру в Сільпо ви заплатите щонайменше 25,90 гривень;
  • Рікотта або крем-сир — ідеальні для лазаньї та равіолі, якщо потрібна м’яка, ніжна текстура. Найменший цінник на 100 грамів рікотти в Сільпо складає 25,90 гривень, а на 250 грамів крем-сиру — 31,99 гривні.

Наразі 100 грамів моцарели щонайдешевше можна взяти за 32,40 гривень. Така ціна актуальна в Сільпо.

Скільки коштує 100 грамів моцарели в Сільпо
Ціна на моцірелу в Сільпо

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим не менш солоденьким можна замінити згущене молоко.

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#Сир #Ціни #Ціни на продукти #Моцарелла