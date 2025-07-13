Не хотите сгущенку? Есть три не менее вкусные альтернативы

Сгущенка может нравиться не всем

Сгущенное молоко могут использовать в кондитерке или добавлять его в кофе. Но есть те, кто не хочет его употреблять и планируют заменить этот продукт чем-то другим, но тоже сладеньким.

Есть несколько массовых, доступных и широко применяемых альтернатив, которые можно найти практически в каждом супермаркете. Некоторые из них можно добавлять в горячие напитки, передает "Телеграф".

Товары, которые могут заменить сгущенку:

Сливки (10–20%). Самая популярная альтернатива – сливки для кофе, выпечки и соусов. Не слишком сладкие, но приятные по текстуре. Меньше всего вы заплатите 22,49 гривны за 125 граммов. Такая цена есть в Сільпо;

Самая популярная альтернатива – сливки для кофе, выпечки и соусов. Не слишком сладкие, но приятные по текстуре. Меньше всего вы заплатите 22,49 гривны за 125 граммов. Такая цена есть в Сільпо; Обычное молоко с сахаром. Идеально подходит для блинов, какао или кремов. 450 граммов самого дешевого молока составит 19,49 гривны, а кило сахара – 29,99 гривны;

Идеально подходит для блинов, какао или кремов. 450 граммов самого дешевого молока составит 19,49 гривны, а кило сахара – 29,99 гривны; Шоколадная или карамельная паста. Особенно любимая среди детей. Удобно мазать на хлеб, добавлять к начинкам и пирожным. По меньшей мере, за 49,29 гривны вы купите 64 грамма арахисовой пасты, за 169,0 гривны 260 граммов ореховой пасты, а за 179,0 гривны 350 граммов — обычной шоколадной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить фисташки, за горстку которых местами нужно отдать 140 гривен.