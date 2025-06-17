Твердый сыр - роскошь? Вот продукты, которые заменят его в ежедневном меню

Твердый сыр сейчас местами стоит, как 8 лотков яиц по 10 штук в каждом

Твердый сыр есть почти в каждом блюде, но цена на него кусается. Некоторые марки этого продукта могут стоить более 500 гривен за кило. Его можно заменить более дешевыми аналогами без потери питательной ценности.

В настоящее время средняя цена за 1 кг твердого сыра "Звени Гора" голландский составляет 452,0 гривны, согласно данным Министерства финансов Украины, "Комо" традиционный стоит 436,83 гривны.

Самый дорогой твердый сыр есть от "Комо"

Чем можно заменить твердый сыр, если нужны такие же питательные вещества

Твердый сыр является источником важных питательных веществ, в частности белка, кальция, фосфора и витаминов группы B, таких, как B12, а также витаминов A и D. Они есть в:

Кисломолочном сыре . Это источник белка, жиров, кальция, фосфора и витаминов группы B. Он значительно дешевле твердого сыра и может использоваться в салатах, пастах и запеканках. Средняя цена 300 грамм составляет 93,66 гривны, тогда как на твердый сыр — от 135,6 до 164,4 гривны;

. Это источник белка, жиров, кальция, фосфора и витаминов группы B. Он значительно дешевле твердого сыра и может использоваться в салатах, пастах и запеканках. Средняя цена 300 грамм составляет 93,66 гривны, тогда как на твердый сыр — от 135,6 до 164,4 гривны; Куриных яйцах . Содержат белки, углеводы, жиры, 30 различных витаминов и микроэлементов, в том числе фосфор и железо. Яйца легко сочетаются с другими ингредиентами. За 10 штук в среднем нужно отдать от 67,90 до 73,53 гривны;

. Содержат белки, углеводы, жиры, 30 различных витаминов и микроэлементов, в том числе фосфор и железо. Яйца легко сочетаются с другими ингредиентами. За 10 штук в среднем нужно отдать от 67,90 до 73,53 гривны; Орехах и семенах – например, кунжут, миндаль или тыквенные семена. Они снабжают организм углеводами, жирами, белками, кальцием и 11 витаминами, среди которых есть А, Е, В и С. Кстати кунжут — рекордсмен по содержанию кальция. Их можно добавлять в салаты или посыпать горячими блюдами. К примеру, кунжут в "АТБ" стоит 39,90 гривны за 125 граммов;

– например, кунжут, миндаль или тыквенные семена. Они снабжают организм углеводами, жирами, белками, кальцием и 11 витаминами, среди которых есть А, Е, В и С. Кстати кунжут — рекордсмен по содержанию кальция. Их можно добавлять в салаты или посыпать горячими блюдами. К примеру, кунжут в "АТБ" стоит 39,90 гривны за 125 граммов; Сухом молоке . Это концентрированный источник белка, углеводов, подходящий для добавления в кашу или выпечку. За 150 грамов сухого молока в "Фора" нужно отдать 65,90 гривны;

. Это концентрированный источник белка, углеводов, подходящий для добавления в кашу или выпечку. За 150 грамов сухого молока в "Фора" нужно отдать 65,90 гривны; Плавленом сыре. Он похож по составу на сыр. В нем много белков, жиров и кальция. Сырок, например, "Янтарь" 160 граммов в "АТБ" можно купить за 32,30 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить авокадо.