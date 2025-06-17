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Твердый сыр - роскошь? Вот продукты, которые заменят его в ежедневном меню

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Чем можно заменить твердый сыр Новость обновлена 17 июня 2025, 13:25
Чем можно заменить твердый сыр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Твердый сыр сейчас местами стоит, как 8 лотков яиц по 10 штук в каждом

Твердый сыр есть почти в каждом блюде, но цена на него кусается. Некоторые марки этого продукта могут стоить более 500 гривен за кило. Его можно заменить более дешевыми аналогами без потери питательной ценности.

В настоящее время средняя цена за 1 кг твердого сыра "Звени Гора" голландский составляет 452,0 гривны, согласно данным Министерства финансов Украины, "Комо" традиционный стоит 436,83 гривны.

Сколько в среднем стоит твердый сыр в июне 2025 года.
Самый дорогой твердый сыр есть от "Комо"

Чем можно заменить твердый сыр, если нужны такие же питательные вещества

Твердый сыр является источником важных питательных веществ, в частности белка, кальция, фосфора и витаминов группы B, таких, как B12, а также витаминов A и D. Они есть в:

  • Кисломолочном сыре. Это источник белка, жиров, кальция, фосфора и витаминов группы B. Он значительно дешевле твердого сыра и может использоваться в салатах, пастах и запеканках. Средняя цена 300 грамм составляет 93,66 гривны, тогда как на твердый сыр — от 135,6 до 164,4 гривны;
  • Куриных яйцах. Содержат белки, углеводы, жиры, 30 различных витаминов и микроэлементов, в том числе фосфор и железо. Яйца легко сочетаются с другими ингредиентами. За 10 штук в среднем нужно отдать от 67,90 до 73,53 гривны;
  • Орехах и семенах – например, кунжут, миндаль или тыквенные семена. Они снабжают организм углеводами, жирами, белками, кальцием и 11 витаминами, среди которых есть А, Е, В и С. Кстати кунжут — рекордсмен по содержанию кальция. Их можно добавлять в салаты или посыпать горячими блюдами. К примеру, кунжут в "АТБ" стоит 39,90 гривны за 125 граммов;
  • Сухом молоке. Это концентрированный источник белка, углеводов, подходящий для добавления в кашу или выпечку. За 150 грамов сухого молока в "Фора" нужно отдать 65,90 гривны;
  • Плавленом сыре. Он похож по составу на сыр. В нем много белков, жиров и кальция. Сырок, например, "Янтарь" 160 граммов в "АТБ" можно купить за 32,30 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить авокадо.

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