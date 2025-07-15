Чем заменить вредные снеки: не только орехи и чипсы из фруктов

Есть несколько более полезных продуктов

У многих перекусы ассоциируются с чипсами, сухариками или другими снеками. Это вкусно, но не очень полезно.

Если вы не хотите их употреблять, то можно заменить более "здоровыми" аналогами, которые удовлетворят потребность в хрустящем перекусе. Список подготовил "Телеграф".

Вот несколько более полезных вариантов

Овощные чипсы

Запеченные ломтики моркови, свеклы, батата и т.п. — отличная замена фабричным чипсам. Они сохраняют натуральный вкус и не содержат искусственных добавок. В Сільпо можно купить кукурузные чипсы со свеклой за 84,99 гривны за 130 граммов.

Фруктовые снеки

Сушеные яблоки, груши или бананы имеют много клетчатки. Яблочные, например, можно купить за 47,99 гривны. В пачке 25 граммов.

Орехи и семена

Миндаль, кешью или тыквенные семена – отличный источник полезных жиров и минералов. Важно выбирать несоленые варианты без жарки. Можно брать сразу смесь – 74,49 гривны за 150 граммов.

Сырные палочки

Запеченные ломтики твердого сыра (например пармезан) — белковая закуска, прекрасно заменяющая сухарики. В Сільпо продают готовые замороженные палочки. Вы купите 270 грамм продукта за 274,0 гривны.

Цельнозерновые хлебцы

Хрустящие, богатые клетчаткой и микроэлементами — они хорошо сочетаются с хумусом или гуакамоле. Самую дешевую 100-граммовую пачку можно взять за 20,99 гривны.

Хлебцы

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить моцареллу на пиццу или для салата.