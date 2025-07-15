Чим замінити шкідливі снеки: не тільки горіхи і чипси з фруктів
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Є кілька більш корисних продуктів
У багатьох перекуси асоціюються з чипсами, сухариками чи іншими снеками. Це смачно, але не дуже корисно.
Якщо ви не хочете їх вживати, то можна замінити більш "здоровішими" аналогами, які задовольнять потребу у хрумкому перекусі. Список підготував "Телеграф".
Ось кілька більш корисних варіантів
Овочеві чипси
Запечені скибки моркви, буряка, батату тощо — чудова заміна фабричним чипсам. Вони зберігають натуральний смак і не містять штучних добавок. В Сільпо можна купити чипси кукурудзяні з буряком за 84,99 гривні за 130 грамів.
Фруктові снеки
Сушені яблука, груші або банани мають багато клітковини. Яблучні, наприклад, можна купити за 47,99 гривні. В пачці 25 грамів.
Горіхи та насіння
Мигдаль, кеш’ю або гарбузове насіння — чудове джерело корисних жирів і мінералів. Важливо обирати несолоні варіанти без смаження. Можна брати одразу суміш — 74,49 гривні за 150 грамів.
Сирні палички
Запечені скибки твердого сиру (як-от пармезан) — білкова закуска, що чудово замінює сухарики. В Сільпо продають одразу готові заморожені палички. Ви купите 270 грамів продукту за 274,0 гривень.
Цільнозернові хлібці
Хрумкі, багаті на клітковину та мікроелементи — вони добре смакують разом з хумусом чи гуакамоле. Найдешевшу 100-грамову пачку можна взяти за 20,99 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити моцарелу на піцу чи для салату.