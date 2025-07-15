Чим замінити шкідливі снеки: не тільки горіхи і чипси з фруктів

Є кілька більш корисних продуктів

У багатьох перекуси асоціюються з чипсами, сухариками чи іншими снеками. Це смачно, але не дуже корисно.

Якщо ви не хочете їх вживати, то можна замінити більш "здоровішими" аналогами, які задовольнять потребу у хрумкому перекусі. Список підготував "Телеграф".

Ось кілька більш корисних варіантів

Овочеві чипси

Запечені скибки моркви, буряка, батату тощо — чудова заміна фабричним чипсам. Вони зберігають натуральний смак і не містять штучних добавок. В Сільпо можна купити чипси кукурудзяні з буряком за 84,99 гривні за 130 грамів.

Фруктові снеки

Сушені яблука, груші або банани мають багато клітковини. Яблучні, наприклад, можна купити за 47,99 гривні. В пачці 25 грамів.

Горіхи та насіння

Мигдаль, кеш’ю або гарбузове насіння — чудове джерело корисних жирів і мінералів. Важливо обирати несолоні варіанти без смаження. Можна брати одразу суміш — 74,49 гривні за 150 грамів.

Сирні палички

Запечені скибки твердого сиру (як-от пармезан) — білкова закуска, що чудово замінює сухарики. В Сільпо продають одразу готові заморожені палички. Ви купите 270 грамів продукту за 274,0 гривень.

Цільнозернові хлібці

Хрумкі, багаті на клітковину та мікроелементи — вони добре смакують разом з хумусом чи гуакамоле. Найдешевшу 100-грамову пачку можна взяти за 20,99 гривні.

Хлібці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити моцарелу на піцу чи для салату.