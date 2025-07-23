Не шашлыком единым: есть 5 вкусных альтернатив для мангала
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Шашлык чаще всего покупают летом
Летний отдых на природе трудно представить без вкусного мяса на мангале. Но если классический шашлык вам немного надоел или хочется попробовать что-то новое — есть не менее аппетитные альтернативы.
Есть пять мясных альтернатив, которые можно приготовить на мангале вместо шашлыка. Список подготовил "Телеграф".
Что купить вместо шашлыка
- Колбаски на гриле. Можно купить сразу полуфабрикат. Самый дешевый килограмм в Сільпо можно взять за 359 гривен;
- Куриные крылышки или бедра. Так же маринуются, как и шашлык, но готовятся побыстрее. Самая низкая цена на кило крылышек составляет 126,7 гривны, а на бедра – 119,0 гривны;
- Бургеры на мангале. Сформируйте котлеты дома, а на природе обжарьте их и соберите бургер с булочкой, зеленью, соусом и сыром — будет не хуже, чем в кафе. Кило фарша свиного можно взять дешевле всего за 179,5 гривны, 9 булочек до кило (110 граммов каждая) купите за 247,41 гривны, 180 граммов соуса за 24,99 гривны, а 130 граммов сыра чеддер — за 74,49 гривны;
- Стейки или люля-кебаб. Идеальный вариант для тех, кто хочет сочное мясо без жира. Самый дешевый стейк будет говяжий – 199,0 гривны килограмм, а люля-кебаб – 269,0 гривны.
Объясним, что обычное нарезанное мясо к шашлыку продается по цене от 19,94 гривны за 100 граммов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 7 продуктов, которыми можно заменить колбасу.