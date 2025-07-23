Не шашлыком единым: есть 5 вкусных альтернатив для мангала

Шашлык чаще всего покупают летом

Летний отдых на природе трудно представить без вкусного мяса на мангале. Но если классический шашлык вам немного надоел или хочется попробовать что-то новое — есть не менее аппетитные альтернативы.

Есть пять мясных альтернатив, которые можно приготовить на мангале вместо шашлыка. Список подготовил "Телеграф".

Что купить вместо шашлыка

Колбаски на гриле. Можно купить сразу полуфабрикат. Самый дешевый килограмм в Сільпо можно взять за 359 гривен;

Можно купить сразу полуфабрикат. Самый дешевый килограмм в Сільпо можно взять за 359 гривен; Куриные крылышки или бедра. Так же маринуются, как и шашлык, но готовятся побыстрее. Самая низкая цена на кило крылышек составляет 126,7 гривны, а на бедра – 119,0 гривны;

Так же маринуются, как и шашлык, но готовятся побыстрее. Самая низкая цена на кило крылышек составляет 126,7 гривны, а на бедра – 119,0 гривны; Бургеры на мангале. Сформируйте котлеты дома, а на природе обжарьте их и соберите бургер с булочкой, зеленью, соусом и сыром — будет не хуже, чем в кафе. Кило фарша свиного можно взять дешевле всего за 179,5 гривны, 9 булочек до кило (110 граммов каждая) купите за 247,41 гривны, 180 граммов соуса за 24,99 гривны, а 130 граммов сыра чеддер — за 74,49 гривны;

Сформируйте котлеты дома, а на природе обжарьте их и соберите бургер с булочкой, зеленью, соусом и сыром — будет не хуже, чем в кафе. Кило фарша свиного можно взять дешевле всего за 179,5 гривны, 9 булочек до кило (110 граммов каждая) купите за 247,41 гривны, 180 граммов соуса за 24,99 гривны, а 130 граммов сыра чеддер — за 74,49 гривны; Стейки или люля-кебаб. Идеальный вариант для тех, кто хочет сочное мясо без жира. Самый дешевый стейк будет говяжий – 199,0 гривны килограмм, а люля-кебаб – 269,0 гривны.

Объясним, что обычное нарезанное мясо к шашлыку продается по цене от 19,94 гривны за 100 граммов.

Сколько стоит килограмм шашлыка из свинины

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 7 продуктов, которыми можно заменить колбасу.