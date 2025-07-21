Нет оливок дома? Альтернативы для салатов, пиццы, закусок или коктейлей

Они нравятся не всем

Оливки — популярный ингредиент в некоторых блюдах, но не всем они по вкусу, да и не всегда есть под рукой. Есть много вкусных и доступных альтернатив, которые удачно заменят их.

"Телеграф" собрал список альтернативных продуктов, которые заменят оливки в салатах, пицце, пастах, закусках и коктейлях.

Что купить вместо оливок в

салаты:

Каперсы – мелкие, солоноватые, очень похожие на оливки. Самая дешевая банка в 100 грамм в Сільпо продается за 56,99 гривны; Маринованные корнишоны – придают хрусткость и приятную кислинку. По меньшей мере, вы отдадите 84,99 гривны за 480 граммов; Вяленые помидоры – ароматные, идеально подходят к сырам. 100 граммов вы купите по самой низкой цене в 83,90 гривны; Маринованные грибы. Самая низкая цена в магазине составляет 19,90 гривны за 100 граммов.

пиццу:

Каперсы или вяленые помидоры – прекрасно дополнят сырную или мясную пиццу. Опять же их можно купить по меньшей мере в 56,99 гривны и 83,90 гривны (100 граммов) соответственно; Соленые огурцы — придают "соленый" вкус. За 100 грамм огурцов нужно будет отдать 12,90 гривны;

Оливки

пасту и закуски:

Анчоусы – соленые, насыщенные, растворяются в соусах. Их можно взять за 46,90 гривны (100 грамм); Фелата – соленый сыр. За 160 граммов вы меньше всего отдадите 58,30 гривны; Нут. Его можно взять за 39,99 гривны 300 граммов.

коктейли:

Кислые ягоды. Можно взять вишню, ежевику или смородину. Они продаются по самому низкому ценнику в 95,7 гривны, 109,00 гривен и 90,99 гривны (300 граммов) соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить колбасу.