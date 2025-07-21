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Нет оливок дома? Альтернативы для салатов, пиццы, закусок или коктейлей

Автор
Марина Бондаренко
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Чем заменить оливки
Чем заменить оливки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Они нравятся не всем

Оливки — популярный ингредиент в некоторых блюдах, но не всем они по вкусу, да и не всегда есть под рукой. Есть много вкусных и доступных альтернатив, которые удачно заменят их.

"Телеграф" собрал список альтернативных продуктов, которые заменят оливки в салатах, пицце, пастах, закусках и коктейлях.

Что купить вместо оливок в

  • салаты:
  1. Каперсы – мелкие, солоноватые, очень похожие на оливки. Самая дешевая банка в 100 грамм в Сільпо продается за 56,99 гривны;
  2. Маринованные корнишоны – придают хрусткость и приятную кислинку. По меньшей мере, вы отдадите 84,99 гривны за 480 граммов;
  3. Вяленые помидоры – ароматные, идеально подходят к сырам. 100 граммов вы купите по самой низкой цене в 83,90 гривны;
  4. Маринованные грибы. Самая низкая цена в магазине составляет 19,90 гривны за 100 граммов.
  • пиццу:
  1. Каперсы или вяленые помидоры – прекрасно дополнят сырную или мясную пиццу. Опять же их можно купить по меньшей мере в 56,99 гривны и 83,90 гривны (100 граммов) соответственно;
  2. Соленые огурцы — придают "соленый" вкус. За 100 грамм огурцов нужно будет отдать 12,90 гривны;
Чем заменить оливки
Оливки
  • пасту и закуски:
  1. Анчоусы – соленые, насыщенные, растворяются в соусах. Их можно взять за 46,90 гривны (100 грамм);
  2. Фелата – соленый сыр. За 160 граммов вы меньше всего отдадите 58,30 гривны;
  3. Нут. Его можно взять за 39,99 гривны 300 граммов.
  • коктейли:
  1. Кислые ягоды. Можно взять вишню, ежевику или смородину. Они продаются по самому низкому ценнику в 95,7 гривны, 109,00 гривен и 90,99 гривны (300 граммов) соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить колбасу.

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