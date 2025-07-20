Альтернатива колбасе: 7 продуктов, которые можно положить на хлеб

Не все хотят есть колбасу

Все больше украинцев отказываются от магазинной колбасы — из-за содержания консервантов, избытка соли, жиров и тому подобное. Некоторые из них начинают искать другую вкусную, простую и полезную замену.

Альтернативой колбасы могут быть как мясные, так и растительные продукты. Список подготовил "Телеграф".

Мясные альтернативы

Самый простой вариант – запеченное мясо или домашняя буженина. Куриная грудка (В АТБ можно взять за 171,89 гривны кило), индейка (В Сільпо можно взять сразу маринованную за 234,0 гривны кило) или говядина (В Сільпо вы по меньшей мере отдадите 189,5 гривны за кило), запеченные в духовке с травами, могут полностью заменить колбасу в рационе.

Также можно вареное мясо или паштеты (Самый дешевый килограмм паштета в Сільпо стоит 179,0 гривны).

Растительные заменители

Среди самых популярных:

Хумус – паста из нута с оливковым маслом и специями. Самая низкая цена в Сільпо стоит 42,99 гривны. В упаковке 110 грамм;

– паста из нута с оливковым маслом и специями. Самая низкая цена в Сільпо стоит 42,99 гривны. В упаковке 110 грамм; Тофу – соевый продукт, который можно обжарить или запекать. Кило в Сільпо можно купить за не менее 149,0 гривны;

– соевый продукт, который можно обжарить или запекать. Кило в Сільпо можно купить за не менее 149,0 гривны; Авокадо – питательная замена с мягкой кремовой текстурой. Самое дешевое авокадо в Сільпо можно взять за 39,99 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить болгарский перец в салате.