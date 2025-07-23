Не шашликом єдиним: є 5 смачних альтернатив для мангала

Шашлик найчастіше купують влітку

Літній відпочинок на природі важко уявити без смачного м'ясу на мангалі. Та якщо класичний шашлик вам трохи набрид або хочеться спробувати щось нове — є не менш апетитні альтернативи.

Є п'ять м'ясних альтернатив, які можна приготувати на мангалі замість шашлику. Список підготував "Телеграф".

Що купити замість шашлику

Ковбаски на грилі. Можна купити одразу напівфабрикат. Найдешевший кілограм в Сільпо можна взяти за 359,0 гривень;

Можна купити одразу напівфабрикат. Найдешевший кілограм в Сільпо можна взяти за 359,0 гривень; Курячі крильця або стегна. Так само маринуються, як і шашлик, але готуються швидше. Найнижча ціна на кіло крилець складає 126,7 гривні, а на стегна — 119,0 гривень;

Так само маринуються, як і шашлик, але готуються швидше. Найнижча ціна на кіло крилець складає 126,7 гривні, а на стегна — 119,0 гривень; Бургери на мангалі. Сформуйте котлети вдома, а на природі лише обсмажте їх і зберіть бургер із булочкою, зеленню, соусом і сиром — буде не гірше, ніж у кафе. Кіло фаршу свинячого можна взяти найдешевше за 179,5 гривень, 9 булочок до кіло (110 грамів кожна) купите за 247,41 гривні, 180 грамів соусу за 24,99 гривні, а 130 грамів сиру чеддер — за 74,49 гривні;

Сформуйте котлети вдома, а на природі лише обсмажте їх і зберіть бургер із булочкою, зеленню, соусом і сиром — буде не гірше, ніж у кафе. Кіло фаршу свинячого можна взяти найдешевше за 179,5 гривень, 9 булочок до кіло (110 грамів кожна) купите за 247,41 гривні, 180 грамів соусу за 24,99 гривні, а 130 грамів сиру чеддер — за 74,49 гривні; Стейки або люля-кебаб. Ідеальний варіант для тих, хто хоче соковите м'ясо без жиру. Найдешевший стейк буде яловичий — 199,0 гривень кілограм, а люля-кебаб — 269,0 гривень.

Пояснимо, що звичайне нарізане м'ясо до шашлику продається за ціною від 19,94 гривні за 100 грамів.

Скільки коштує кілограм шашлику зі свинини

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 7 продуктів, якими можна замінити ковбасу.