Не нравится болгарский перец? Чем можно заменить его в салатах
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Вместо перца можно купить другие овощи, в частности цуккини, редис, огурец
Болгарский перец — популярный ингредиент в салатах. Но не всем он нравится по вкусовым предпочтениям или его просто не нашлось в холодильнике.
Есть овощи, которые могут заменить болгарский перец в холодных и теплых блюдах. Список подготовил "Телеграф".
Что выбрать вместо болгарского перца
- Если хочется "похрустеть" : огурец, редис, стеблевой сельдерей или кольраби;
- Для цвета и яркости: черри томаты, красная капуста или вареная кукуруза зрительно заменят перец и придадут салату цвет;
- Для сладковатого вкуса: морковь, свежий цукини или даже запеченная тыква – идеальные варианты, если хочется сохранить сладкую нотку в салате;
- Для теплых салатов: запеченные баклажаны, томаты или кабачки хорошо сочетаются с крупами, творогом или соусами и способны создать полноценную альтернативу перцу.
Сейчас 1 килограмм болгарского перца, например, в Сільпо можно взять за от 121,9 до 146,0 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мороженое можно заменить и другими продуктами, которые обеспечат сладкий вкус и прохладу. Среди них не только напитки.