Не нравится болгарский перец? Чем можно заменить его в салатах

Вместо перца можно купить другие овощи, в частности цуккини, редис, огурец

Болгарский перец — популярный ингредиент в салатах. Но не всем он нравится по вкусовым предпочтениям или его просто не нашлось в холодильнике.

Есть овощи, которые могут заменить болгарский перец в холодных и теплых блюдах. Список подготовил "Телеграф".

Что выбрать вместо болгарского перца

Если хочется "похрустеть" : огурец, редис, стеблевой сельдерей или кольраби;

: огурец, редис, стеблевой сельдерей или кольраби; Для цвета и яркости: черри томаты, красная капуста или вареная кукуруза зрительно заменят перец и придадут салату цвет;

черри томаты, красная капуста или вареная кукуруза зрительно заменят перец и придадут салату цвет; Для сладковатого вкуса: морковь, свежий цукини или даже запеченная тыква – идеальные варианты, если хочется сохранить сладкую нотку в салате;

морковь, свежий цукини или даже запеченная тыква – идеальные варианты, если хочется сохранить сладкую нотку в салате; Для теплых салатов: запеченные баклажаны, томаты или кабачки хорошо сочетаются с крупами, творогом или соусами и способны создать полноценную альтернативу перцу.

Сейчас 1 килограмм болгарского перца, например, в Сільпо можно взять за от 121,9 до 146,0 гривны.

Сколько стоит болгарский перец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мороженое можно заменить и другими продуктами, которые обеспечат сладкий вкус и прохладу. Среди них не только напитки.