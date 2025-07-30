Тоже будут хрустящими и сочными. Какие блюда могут заменить наггетсы

Есть как мясные, так и растительные альтернативы

Наггетсы давно стали любимым блюдом многих, особенно среди детей и любителей быстрых перекусов. Но если они уже надоели или хочется чего-то другого, кроме них, то есть несколько альтернативных блюд.

Домашние варианты легко приготовить самостоятельно, или же купить в ближайшем супермаркете. Список вариантов и цен подготовил "Телеграф".

Вместо магазинных наггетсов можно приготовить или купить куриные котлетки или мясные шарики из фарша. Их можно обжарить и запечь. В эту категорию можно отнести куриное филе в йогуртовом кляре.

Сколько эти продукты стоят

Если покупать их у АТБ, то за готовые куриные котлеты вы отдадите 47,50 гривны (500 граммов), за фарш на фрикадельки заплатите 89,90 гривны (500 граммов), а за куриное филе – 235,99 гривны (1 килограмм), хотя последнего продукта пока нет в наличии.

Для тех, кто выбирает растительное питание, хорошим вариантом станут овощные котлеты из брокколи, кабачка или моркови, а также фалафель или грибы в панировке. Еще можно купить сырные палочки.

Какая сумма будет в чеке, если покупать эти продукты

Если брать в Сільпо эти товары, то за 100 грамм брокколи вы заплатите 14,90 гривны, за кабачков 3 гривны, а за моркови — 4,82 гривны. Муку сможете купить за 19,69 гривны (кило), 240 грамм фалафели обойдутся вам в 77,99 гривны, 100 грамм шампиньонов в 13,57 гривны, а 270 грамм сырных палочек — в 269,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем сладеньким можно заменить булку.