Света нет по 10 часов, а счета не уменьшаются: в YASNO объяснили почему

В компании рассказали, как уменьшить платежки за свет во время длительных отключений

В стране продолжаются длительные отключения электроэнергии, вызванные постоянными ударами по инфраструктуре. В ряде городов света может не быть по 10 и более часов в сутки. Несмотря на это, часть потребителей не видит уменьшения сумм в счетах за электроэнергию.

В компании YASNO объяснили, почему так происходит и как действительно снизить затраты. Необходимо изменять подход к потреблению электроэнергии.

Меньше света автоматически не гарантирует меньшие счета. Потребители могут не видеть экономии по нескольким причинам:

если не передают своевременно показания счетчика и начисление происходит по среднесуточному потреблению;

резкий скачок потребления возникает, когда после появления электричества одновременно включают мощные приборы;

дополнительную нагрузку создают и обогреватели, которыми пользуются из-за похолодания.

"Каждая семья реально может уменьшить потребление электроэнергии на 25-30% без значительной потери в комфорте. Достаточно начать более рационально использовать электроприборы. Вынужденные меры по отключениям могут этому способствовать в определенной степени, но если не менять подход к потреблению, то вы все равно, когда включают свет, будете наверстывать привычное потребление", – сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

В компании советуют передавать показания ежемесячно в установленные сроки, включать технику постепенно в течение первых 30 минут после появления света и отдавать предпочтение энергоэффективным приборам. Это позволит зафиксировать фактическое, а не расчетное потребление и уменьшить сумму в платежках.

Ранее руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Игорь Стукаленко призвал украинцев не кипятить литр воды, если нужно пол-литра для кофе, и не держать температуру 25 градусов в квартире.