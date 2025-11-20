По 14 часов без электричества и не только. Какая ситуация со светом во Львове и Тернополе после обстрела РФ
По графику иногда выключают по четыре очереди одновременно
Графики отключения света в Тернополе и Львове после российской атаки 19 ноября ужесточились. По состоянию на утро 20 ноября местами продолжается разбор завалов и спасательные работы.
Что нужно знать:
- Графики отключений света действуют в Украине почти круглосуточно
- Во Львове электричество кое-где будет отсутствовать почти по 14 часов
- Тернополяне без света будут сидеть по 10 и более часов 20 ноября
"Телеграф" решил сравнить графики отключений света в Тернополе и Львове до массированного удара по энергетике и гражданской инфраструктуре 19 ноября. Заметим, что до атаки по всей Украине уже действовали ограничения электричества.
Отключение света в Тернополе
В Тернополе и области 20 ноября действуют ограничения на протяжении всех суток. Одновременно по графику будут отключены до 4-х очередей. Отключения начались с 00:00 и продлятся до 24:00. При этом самое продолжительное отсутствие света до 7 часов подряд, а за сутки — 15 часов.
До массированного удара 19 ноября графики были более лояльными, ведь, например, 5 ноября света не было 4 или 2 часа. Даже на графике за 19 ноября хорошо видно, когда отключения стали более массовыми и участились.
Отключение света во Львове
Во Львове и области после российской атаки ограничения электроэнергии тоже стали более продолжительными. В четверг, 20 ноября, отключения будут действовать в течение суток и будут продолжаться до 14 часов. Хотя еще 8 ноября ограничения были от 3-х часов в сутки, что хорошо заметно по приведенным ниже графикам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть графики отключений света для Киева и как найти свою очередь.