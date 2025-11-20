Укр

По 14 часов без электричества и не только. Какая ситуация со светом во Львове и Тернополе после обстрела РФ

Татьяна Крутякова
Отключение света Новость обновлена 20 ноября 2025, 11:43
Отключение света. Фото Коллаж "Телеграф"

По графику иногда выключают по четыре очереди одновременно

Графики отключения света в Тернополе и Львове после российской атаки 19 ноября ужесточились. По состоянию на утро 20 ноября местами продолжается разбор завалов и спасательные работы.

Что нужно знать:

  • Графики отключений света действуют в Украине почти круглосуточно
  • Во Львове электричество кое-где будет отсутствовать почти по 14 часов
  • Тернополяне без света будут сидеть по 10 и более часов 20 ноября

"Телеграф" решил сравнить графики отключений света в Тернополе и Львове до массированного удара по энергетике и гражданской инфраструктуре 19 ноября. Заметим, что до атаки по всей Украине уже действовали ограничения электричества.

Отключение света в Тернополе

В Тернополе и области 20 ноября действуют ограничения на протяжении всех суток. Одновременно по графику будут отключены до 4-х очередей. Отключения начались с 00:00 и продлятся до 24:00. При этом самое продолжительное отсутствие света до 7 часов подряд, а за сутки — 15 часов.

Отключение света в Тернопольской области 20 ноября
Отключение света в Тернопольской области 20 ноября

До массированного удара 19 ноября графики были более лояльными, ведь, например, 5 ноября света не было 4 или 2 часа. Даже на графике за 19 ноября хорошо видно, когда отключения стали более массовыми и участились.

Отключение света в Тернопольской области 19 ноября
Отключение света в Тернопольской области 19 ноября
Отключение света в Тернопольской области 5 ноября
Отключение света в Тернопольской области 5 ноября

Отключение света во Львове

Во Львове и области после российской атаки ограничения электроэнергии тоже стали более продолжительными. В четверг, 20 ноября, отключения будут действовать в течение суток и будут продолжаться до 14 часов. Хотя еще 8 ноября ограничения были от 3-х часов в сутки, что хорошо заметно по приведенным ниже графикам.

Отключение света во Львове 20 ноября
Отключение света во Львове 20 ноября
Отключение света во Львове 20 ноября
Отключение света во Львове 20 ноября

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть графики отключений света для Киева и как найти свою очередь.

