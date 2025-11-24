Світла немає по 10 годин, а рахунки не зменшуються: у YASNO пояснили чому

У компанії розповіли, як зменшити платіжки за світло під час тривалих відключень

У країні тривають тривалі відключення електроенергії, спричинені постійними ударами по енергетичній інфраструктурі. У низці міст світла може не бути по 10 і більше годин на добу. Попри це частина споживачів не бачить зменшення сум у рахунках за електроенергію.

У компанії YASNO пояснили, чому так відбувається та як справді зменшити витрати. Треба змінювати підхід до споживання електроенергії.

Менше світла автоматично не гарантує менших рахунків. Споживачі можуть не бачити економії з кількох причин:

якщо не передають вчасно показання лічильника та нарахування відбувається за середньодобовим споживанням;

різкий стрибок споживання виникає, коли після появи електрики одночасно вмикають потужні прилади;

додаткове навантаження створюють і обігрівачі, якими користуються через похолодання.

"Кожна сім’я реально може зменшити споживання електроенергії на 25–30% без значної втрати у комфорті. Достатньо почати більш раціонально використовувати електроприлади. Вимушені міри щодо відключень можуть цьому сприяти певною мірою, але якщо не змінювати підхід до споживання, то ви все одно, коли вмикають світло будете надолужувати звичне споживання", – сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

У компанії радять передавати показання щомісяця у встановлені терміни, вмикати техніку поступово впродовж перших 30 хвилин після появи світла та віддавати перевагу енергоефективним приладам. Це дозволить зафіксувати фактичне, а не розрахункове споживання та реально зменшити суму в платіжках.

Раніше керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ігор Стукаленко закликав українців не кип'ятити літр води, якщо потрібно пів-літра для кави, та не тримати температуру 25 градусів у квартирі.