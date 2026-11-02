НБУ хоче рекордно збільшити зарплати своїм працівникам — а відрахування до бюджету катастрофічно падають

Зарплатний "жир" Нацбанку непогано ілюструють заробітки директорів департаментів

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Національний банк планує на 2027 рік загальне збільшення зарплатні персоналу одразу на 29% та підвищення зарплат середньому прошарку — директорам департаментів — на 25%.

Як стало відомо "Телеграфу", відповідне рішення виноситься на розгляд Ради Нацбанку в листопаді, та має бути затверджено до 15 числа наступного місяця. Саме така процедура передбачена профільним законодавством.

Якщо 29-відсоткове підвищення відбудеться, то воно може стати рекордним за останні роки.

"Телеграф" писав про зарплатні підвищення в НБУ за офіційною звітністю регулятора цього квітня.

З річного звіту НБУ було видно, у 2024 році зарплатні витрати Національного банку зросли на 18,5% (до 3,2 млрд грн), у 2025-му — на 26,4% (4 млрд грн). Водночас джерела "Телеграфу" повідомляли про 15-відсоткове збільшення у 2026 році, і тепер ще стало відомо про плани у 29% на 2027 рік.

Не зрозуміло, чому тепер був обраний саме 29-відсотковий (загальний) та 25-відсотковий (для директорів департаментів) крок з підвищення зарплат. Також важко здогадатися, до чого "прив’язані" ці цифри. Авжеж не до поточного темпу зростання інфляції в Україні, що його відстежує сам Національний банк.

Навіть в умовах інтенсивного зростання в Україні роздрібних цін і погіршення прогнозу, згідно з обрахунками НБУ, інфляція за підсумком 2026 року має становити близько 12,5% (попередній прогноз — 10%), а 2027-го — 7,3% (попередній прогноз — 6,9%). Аж ніяк не 29% чи 25%. Хіба що регулятор транслює для всього українського населення якусь нереально низьку інфляцію та прогноз до неї, а для власних потреб — іншу, значно реалістичнішу, за якою й планує свою діяльність. Та навряд хтось буде публічно звинувачувати НБУ в подібних фальсифікаціях.

При цьому підвищення нацбанківських зарплат лобіюється на тлі зменшення суми перерахувань прибутку НБУ до держбюджету у 2027 році — із торішніх 146,1 млрд грн до 48,7 млрд грн, тобто на 2/3. Цього тижня голова Нацбанку Андрій Пишний припустив покращення показника перерахувань до 70 млрд грн, утім, навіть за такого сценарію це буде удвічі гірше за показник 2026-го.

Ми можемо спостерігати, як "елегантно" поводить себе НБУ у найгірший час у нашій воєнно-кризовій ситуації: Україна потрапила в глибоку бюджетну кризу, нам тотально не вистачає грошей на оборону, соціальні та інші виплати. На чому регулярно наголошують урядовці, а Пишний робить малозрозумілі загалу заяви й лякає людей словом "катастрофічний".

"Для Національного банку не важко заробити прибуток, але ціна для суспільства і для української економіки може бути катастрофічною. Хотілося б дуже предметної, експертної та відповідальної дискусії, яка не передбачає, що короткострокова бюджетна вимога може підважувати суспільне благо", — наголосив нацбанківський керманич на брифінгу 29 жовтня.

Щоб проілюструвати зарплатний "жир" Нацбанку, "Телеграф" взяв до прикладу заробітки директорів департаментів, їх легко знайти у відкритих даних НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції):

вказуємо зарплату кожної особи до оподаткування з офіційної річної декларації за 2025 рік/місяць за основу окремо;

додаємо 15% підвищення, що затверджено на 2026-й (буде зафіксовано у звітності за кілька місяців);

плюсуємо ще 25%, на які передбачено підвищення у 2027-му.

Отже:

Директор юридичного департаменту Олександр Зима — 7,8 млн грн у 2025 році (651,3 тис. грн/міс.), 8,9 млн грн у 2026-му (749 тис. грн/міс), 11,2 млн грн у 2027-му(936,2 тис. грн/міс.). Директор департаменту безпеки Олександр Паламарчук — 6,6 млн грн у 2025 році (554,1 тис./міс), 7,6 млн грн у 2026-му (637,2 тис. грн/міс.), 9,6 млн грн у 2027-му(796,6 тис. грн/міс.). Директор департаменту комунікацій Юлія Євтушенко — 6,6 млн грн у 2025 році (552,6 тис. грн/міс.), 7,6 млн грн у 2026-му (635,5 тис. грн/міс.), 9,5 млн грн у 2027-му (794,4 тис. грн/міс.). Директор департаменту фінансового моніторингу Анна Липська — 6,3 млн грн у 2025 році (522,5 тис./міс.), 7,2 млн грн у 2026-му (600,9 тис. грн/міс.), 9 млн грн у 2027-му (751 тис. грн/міс.). Директор департаменту грошового обігу Олег Прохода — 5,5 млн грн у 2025 році (460,4 тис. грн/міс.), 6,4 млн грн у 2026-му (529,5 тис. грн/міс.), 7,9 млн грн у 2027-му (661,9 тис. грн/міс.). Директор фінансової стабільності Первін Дадашова — 5,5 млн грн у 2025 році (456 тис. грн/міс.), 6,3 млн грн у 2026-му (524,4 тис. грн/міс.), 7,9 млн грн у 2027-му (655,5 тис. грн/міс.). Директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддєрьогін — 5,2 млн грн у 2025 році (430,1 тис. грн/міс.), 5,9 млн грн у 2026-му (494,6 тис. грн), 7,4 млн грн у 2027-му (618,3 тис. грн/міс.). Директор департаменту фінансового контролінгу Галина Пахачук — 5,1 млн грн у 2025 році (427,4 тис. грн/міс.), 5,9 млн грн у 2026-му (491,5 тис. грн/міс.), 7,4 млн грн у 2027-му (614,4 тис. грн/міс.). Директор департаменту бухгалтерського обліку Людмила Снігурська — 4,8 млн грн у 2025 році (399,2 тис. грн/міс.), 5,5 млн грн у 2026-му (459,1 тис. грн/міс.), 6,9 млн грн у 2027-му (573,9 тис. грн/міс.).

До речі, за обсягом грошової винагороди можна скласти своєрідний рейтинг улюбленців голови НБУ: ви самі можете побачити ієрархію його кадрових уподобань.

Допоки точно невідомо, чи будуть переглядатися зарплати членам правління та голові. Якщо цього не відбудеться, то у підсумку більшість директорів департаментів можуть отримати в НБУ доходи більше за Андрія Пишного, який декларував у 2025 році там заробіток 7 млн грн (585 тис. грн/міс.).

Зазначимо, згідно із законопроєктом "Про Державний бюджет на 2027 рік" (на момент публікації — ухвалений Верховною Радою у першому читанні), в Україні передбачено підвищення базових показників соціальних стандартів і ключових макропоказників.

Згідно з ним, з 1 січня наступного року заплановано зростання мінімальної зарплати на 10,4%.

У разі ухвалення законопроєкту у другому читанні гарантовані суми зміняться з 2027 року таким чином: