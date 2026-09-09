Деньги заканчиваются раньше дня зарплаты? Украинцы признались, приходится ли им влезать в долги
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Те, кто не берет деньги в долг, — в меньшинстве
Многим украинцам не хватает денег от зарплаты до зарплаты. Люди берут микроссуды, влезают в долги, или пользуются кредитным лимитом на банковских картах.
"Телеграф" спросил читателей своей Facebook-страницы, приходится ли им брать микрозаймы или деньги взаймы до зарплаты. Большинство нуждается в том, чтобы занимать средства.
Микрозайм — небольшой денежный кредит на короткий срок, который выдают небанковские финансовые учреждения. Обычно они берут большие проценты, а если человек не вернул деньги вовремя, за него берутся коллекторы.
Некоторые ответили на вопросы коротко — "да". Часть комментаторов пишет, что пользуются кредитной картой. По сути это тоже долг, но у своего банка и на более лояльных для клиента условиях.
Однако несколько человек написали, что не позволяют себе брать долги в какой-либо форме и выбирают рассчитывать на свои силы. Однако таких комментариев меньше.
Вот некоторые из комментариев:
- Нет, я не могу в них залезть, потому что еще не вылезал
- Никогда не беру, потому что не люблю этого делать. Всегда рассчитываю на свои силы
- Всегда в кредитной карте
- Кредитная карта
Напомним, ранее украинцы рассказали "Телеграфу", на чем сейчас им приходится жестко экономить. Ответы оказались очень интересными.