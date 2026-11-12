Пенсионерам вместо удостоверения понадобится билет: как изменится льготный проезд

Финансирование поездок разделят между государственным бюджетом и общинами

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10 ноября 2026 года Верховная Рада приняла закон, который переводит льготы на проезд в денежную форму. Для пенсионеров по возрасту это означает, что вместо удостоверения водителю нужно будет оплатить билет средствами, начисленными на льготные поездки.

О принятии документа №5651-2 сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины. Закон вступит в силу 1 июля 2028 года. До этого времени будет продолжаться переходный период для технической, организационной и нормативной подготовки.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно сейчас

Пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно ездить в троллейбусах, трамваях, городских автобусах и пригородных электричках. Такой перечень приводит система бесплатной правовой помощи.

Льготой можно воспользоваться и в маршрутных такси, но количество льготных мест там ограничено. Его определяет местная власть.

Сейчас, чтобы подтвердить право на бесплатную поездку, нужно показать пенсионное удостоверение или справку о статусе пенсионера. В городах, где уже ввели электронный учет пассажиров, оформляют электронный льготный билет.

Как пенсионер будет оплачивать билет после перехода

Новый механизм предусматривает, что средства на проезд будут начислять адресно, вместо нынешней системы компенсаций перевозчикам. Министерство развития общин и территорий поясняет: льготник будет пользоваться банковской картой, на которую будут поступать эти средства.

"В транспорте не нужно будет показывать удостоверение, достаточно будет приложить карту – так же, как и любому другому пассажиру", – пояснило Министерство развития общин и территорий.

Чтобы воспользоваться льготным проездом, нужно будет иметь билет или электронный билет. Для его приобретения будут использовать электронное платежное средство, привязанное к открытому в банке текущему счету со специальным режимом использования. Система будет фиксировать оплату и поездку, а перевозчик будет получать за нее средства.

Для оплаты льготного билета будут использовать счет со специальным режимом Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Министерство подчеркивает: реформа сохраняет действующие льготы, но меняет порядок пользования ими. Если карту потерять, ее можно будет заблокировать в банке, получить новую и перерегистрировать через ЦНАП.

Кто будет начислять средства и учитывать поездки

Льготный проезд пенсионеров по возрасту будут финансировать органы местного самоуправления. Согласно разъяснению министерства, громады будут определять объем гарантий для таких льготников с учетом своих финансовых возможностей. Для лиц, указанных в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", предусмотрено государственное финансирование в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров.

Учет всех льготных перевозок будут вести территориальные автоматизированные системы учета оплаты проезда – АСООП. Данные будут поступать в Единую АСООП. Это позволит видеть фактическое количество поездок и бюджетные средства, направленные на них. Территориальные системы смогут работать без интернета: они будут накапливать информацию и передавать ее после восстановления связи.

Перед запуском нового механизма нужно определить операторов территориальных систем, установить оборудование, подключить его к национальной системе и зарегистрировать льготников. Также правительство должно в течение девяти месяцев со дня опубликования закона подать изменения в Бюджетный кодекс Украины, чтобы разграничить источники финансирования льгот.

Как сообщал "Телеграф", государство задолжало Киеву более 8 млрд грн компенсации за перевозку льготников в течение 11 лет.