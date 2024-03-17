Под Днепром маршрутка слетела с дороги и перевернулась: есть погибшие и много пострадавших (видео)

Среди пострадавших есть дети

На трассе Днепр-Павлоград произошла смертельная ДТП. Там маршрутка с пассажирами вылетела с дороги и опрокинулась на бок.

Как сообщают местные telegram-каналы, в настоящее время известно, что вследствие происшествия три человека погибли и еще 14 получили травмы разной степени тяжести.

Так по данным "Днепр оперативный", среди пострадавших также есть дети. Предварительно известно, что водитель маршрутки не справился с управлением и на большой скорость вылетел с дороги. Это произошло в момент, когда перед ним начал разворачиваться грузовик.

Как видно на видеозаписях в сети, на месте уже работают все необходимые службы, к месту прибыло большое количество экипажей скорой помощи. Детали происшествия будут устанавливать правоохранители.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в субботу, 16 марта, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб и еще пятеро пострадали.

А в пятницу, 15 марта, Днепр был парализован из-за того, что внедорожник на большой скорости влетел в электроопору. Поскольку это произошло на выезде с моста, то там образовались длинные пробки.