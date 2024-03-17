Под Днепром маршрутка слетела с дороги и перевернулась: есть погибшие и много пострадавших (видео)
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Среди пострадавших есть дети
На трассе Днепр-Павлоград произошла смертельная ДТП. Там маршрутка с пассажирами вылетела с дороги и опрокинулась на бок.
Как сообщают местные telegram-каналы, в настоящее время известно, что вследствие происшествия три человека погибли и еще 14 получили травмы разной степени тяжести.
Так по данным "Днепр оперативный", среди пострадавших также есть дети. Предварительно известно, что водитель маршрутки не справился с управлением и на большой скорость вылетел с дороги. Это произошло в момент, когда перед ним начал разворачиваться грузовик.
Как видно на видеозаписях в сети, на месте уже работают все необходимые службы, к месту прибыло большое количество экипажей скорой помощи. Детали происшествия будут устанавливать правоохранители.
Как сообщалось ранее, в Черкасской области в субботу, 16 марта, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб и еще пятеро пострадали.
А в пятницу, 15 марта, Днепр был парализован из-за того, что внедорожник на большой скорости влетел в электроопору. Поскольку это произошло на выезде с моста, то там образовались длинные пробки.