В центре Киева масштабное ДТП: на светофоре столкнулись сразу семь авто (видео, карта)

Неизвестно, есть ли пострадавшие в ДТП

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. По имеющимся данным, пострадали семь автомобилей.

Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, а видео аварии публикуют в местных Telegram-каналах. Подробностей ДТП на данный момент нет.

Авария произошла на бульваре Леси Украинки в сторону улицы Бассейной на светофоре. На видео видно, что у автомобилей значительные механические повреждения: помяты капоты и бамперы, разбиты фары, а у одного из авто отпала задняя часть бампера.

В полиции пока не сообщают, из-за чего произошло ДТП, и кто его виновник. Но просят жителей и гостей Киева заранее планировать свой маршрут, особенно через Печерский район. На месте работают врачи скорой помощи и правоохранители, но информации о пострадавших так же нет.

"В связи с ДТП с участием семи авто на бульваре Леси Украинки, движение транспорта затруднено в направлении улицы Бассейной. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорят в патрульной полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве столкнулись легковушка и грузовик. Оба автомобиля превратились в груду металла из-за силы удара.