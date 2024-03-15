Одному автомобилю снесло крышу: в Киеве произошла смертельная авария

Предварительно, водитель трезв

На Окружной дороге вблизи Киева произошло страшное ДТП. Столкнулись 2 автомобиля — Renault и Volkswagen.

Как сообщают в полиции Киева, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также вызвали медиков и сотрудников ГСЧС.

Как установили правоохранители, столкновение вызвал 64-летний водитель автомобиля Renault. Он пытался перестроиться в левую полосу, но не предпочел в движении другому автомобилю.

Удар был таким сильным, что двигавшийся в левой полосе Volkswagen отбросило на металлический отбойник. После этого автомобиль опрокинулся. Как видно на фото, у нее даже не осталось крыши, машина очень разбита. К сожалению, водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Ему было 38 лет.

Правоохранители говорят, что водитель авто Renault был трезв. Столичные следователи сообщили водителю Renault о подозрении в совершении уголовного правонарушения за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. За это водитель авто может получить до 8 лет лишения свободы.

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