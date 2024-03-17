Під Дніпром маршрутка злетіла з дороги та перекинулася: є загиблі та багато постраждалих (відео)

Серед постраждалих є діти

На трасі Дніпро-Павлоград сталась смертельна ДТП. Там маршрутка з пасажирами вилетіла з дороги та перекинулася на бік.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, наразі відомо, що внаслідок події троє людей загинули та ще 14 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Так, за даними "Дніпро оперативний", серед постраждалих також є діти. Попередньо відомо, що водій маршрутки не впорався з керуванням та на велику швидкість вилетів з дороги. Це сталося в момент, коли перед ним почала розвертатися вантажівка.

Як видно на відеозаписах у мережі, на місці вже працюють усі необхідні служби, до місця прибула велика кількість екіпажів швидкої допомоги. Деталі події встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, на Черкащині в суботу, 16 березня, сталася ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула та ще п’ятеро постраждали.

А у п’ятницю, 15 березня, Дніпро було паралізовано через те, що позашляховик на великій швидкості влетів у електроопору. Оскільки це сталося на виїзді з моста, там утворилися довгі пробки.