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Через полтора часа после атаки: в Днепре сдают на металлолом обломок вражеской ракеты (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Люди находят обломки российских ракет на улицах города
Люди находят обломки российских ракет на улицах города. Фото Коллаж "Телеграфа"

В результате удара погибли люди

Жители Днепра, который утром 3 июля пережил массированную атаку россиян "шахедами" и ракетами, решили сдать на металлолом обломок вражеской ракеты. Это произошло всего через полтора часа после удара.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы. На одном из видео мужчина везет на тележке, как утверждается, обломок ракеты. Фрагмент довольно большой.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, после 8:30 в среду, 3 июля, россияне массированно обстреляли Днепр. Сначала они атаковали город "шахедами", а потом запустили ракеты. В результате ударов по состоянию на 11:00 известно о троих погибших. Еще 18 человек, по предварительным данным, пострадали. Среди них 14-летняя девочка. В городе произошло несколько пожаров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате удара россиян по Днепру 3 июля в городе есть значительные разрушения. Поврежден торгово-развлекательный центр "Appolo". В некоторых зданиях выбило окна. Также были повреждены множество автомобилей, которые были припаркованы на улице. Люди находят в городе обломки ракет и дронов.