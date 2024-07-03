Готовят ли россияне наступление на Сумщину: что говорят пограничники, Генштаб и аналитики

Фиксируется уменьшение активности вражеских ДРГ

Россияне не перестают терроризировать приграничье Сумской области обстрелами. Также одновременно со своей активизацией на севере Харьковской области в мае враг начал распространять слухи о наступлении на Сумщину. Однако оккупанты по состоянию на данный момент не имеют достаточного количества сил и средств для того, чтобы осуществить наступление в Сумской области.

Такую оценку дают в ГНСУ. Источник "РБК-Украина" в Генштабе ВСУ подтверждает эту информацию. Собеседник заверил, что сейчас РФ не создает наступательных группировок возле Сумщины.

При этом представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко подчеркнул, что "нужно готовиться к развитию любых ситуаций, пока Украина имеет такого соседа как РФ". Однако наряду с этим в последнее время фиксируется уменьшение активности российских ДРГ.

"Сейчас за последний период мы видим некоторое уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп, но полностью она никуда не исчезла. И угроза от проведения диверсионной деятельности врагом тоже никуда не исчезает", — подчеркнул Демченко в эфире телемарафона.

Вместе с тем, пограничники не исключают, что РФ может прибегнуть к расширению зоны активных боевых действий. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что пока неясно, пойдут ли россияне в новое наступление. Однако там оценивают, что, даже если и так, целью любых наступательных действий врага будет оттягивание украинских сил от других участков фронта.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что сейчас у россиян нет ресурсов для того, чтобы наступать в Сумской области. Кроме того, враг и без того растянул фронт на Харьковскую область и увяз там.

"Они там делают попытки наступать, но больше это выглядит так, что они пытаются отбивать украинские контратаки. Это максимум, на что они там сейчас способны. Сейчас такая у них интересная ситуация, что они наступать в Харьковской области не могут, а отступать некуда. Так как нет подготовленных позиций, куда можно было бы отступать. И потому они вот в таком "цугцванге". У них там где-то в окружении где-то в батальон сидит в Агрегатном заводе, который тоже бросать "не с руки", скажем так", — описал он ситуацию.

Он добавил, что на Харьковщине враг собрал контингент примерно до 90 тысяч. Для наступления на Сумщине россиянам потребуется еще 60-70 тысяч военных, а взять их негде.

"То есть им нужно как минимум 60-70 тысяч в Сумской области, а их банально негде взять. Потому что сейчас они мобилизуют 30-32 тысяч в месяц, а это столько, чтобы перекрыть потери на войне в Украине", — резюмировал Нарожный.

Как сообщал "Телеграф", 14 июня, россияне атаковали социальный автобус в Эсманском обществе Шосткинского района Сумской области. Они направили FPV-дрон на общественный транспорт, в котором находились более 20 человек.