"Готовимся ко всему": украинцам рассказали о худшем сценарии отключений света

В Украине прорабатывают разные сценарии

Четыре часа со светом днем и четыре часа со светом ночью — это лучший сценарий, который сегодня может позволить себе Украина, учитывая сложную ситуацию с энергогенерацией. Об этом рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Соответствующее заявление он сделал при включении в эфир канала Новости. Live. По словам Бондаренко, другие сценарии – хуже.

"Прогнозы, к сожалению, пока стабильны. Это отключение, учитывая объемы энергопотребления, отключение двух-трех очередей и фактически это свет будет четыре часа днем, в лучшем сценарии, четыре часа ночью, в лучшем сценарии", — сказал Бондаренко.

Вместе с тем, по словам секретаря Киевсовета, есть новости о том, что выходят из ремонта некоторые энергетические мощности, что, безусловно, положительно скажется на графиках.

"Но пока готовимся, на самом деле, к разным сценариям. В том числе к самому худшему, о котором нас предупреждает ДТЭК, это возможность того, что свет будет в общей сложности 4 часа в сутки", — сказал Бондаренко.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что ситуация в энергосистеме страны постепенно начнет улучшаться в конце июля.