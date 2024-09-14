"Носите вареные яйца": школьникам запретили брать на перекус бутерброды с колбасой, в сети отреагировали

Учреждения автономно принимают решение о том, разрешать ли что-либо приносить в школу

На Волыни, а именно в Луцке, школьникам запретили приносить в школу перекусы в виде бутербродов с колбасой. На школьном совещании учителя донесли информацию родителям и вызвали шквал критики.

Об этом сообщает информационное агентство "Конкурент". По словам начальника департамента образования Луцкого городского совета Виталия Бондаря, запрет не какое-нибудь нововведение, а норма законодательства.

"Есть санитарный регламент, который действует с 2020 года, согласно ему работает руководитель учебного заведения. Там четко указано, что можно приносить в школу, а что нет. Соответственно, учебное заведение автономно принимает решение относительно того, позволять ли что-либо приносить в школу, ходить ли в магазин, питаться в столовой… Руководитель ответственен за жизнь и здоровье учеников, поэтому лучше обезопаситься", – сказал Бондарь.

В то же время в администрации луцкого лицея № 10 журналисты поинтересовались, действительно ли в их учебном заведении действует такой запрет. Там подтвердили информацию.

"Было совещание классных руководителей, я это объявляла. Сказано было, что есть постановление №305, которое запрещает детям приносить бутерброды с колбаской. Пусть приносят бутерброды с сыром, просто с маслом, с каким-то мясом печеным, чай… Только нельзя бутерброды с колбасой. Это на уровне Украины принято решение, это не только у нас. Вы же сами знаете, какие сейчас колбасы", — отметила заместитель директора по воспитательной работе Раиса Кудряшова.

По ее словам, в школе есть горячее питание и по поводу его качества ни у учителей, ни у учеников нареканий нет.

"Раньше в школах на вторые блюда использовали в приготовлении сосиски, сардельки, в прошлом году нам запретили и в школьном меню больше нет колбасных изделий. Даже пицца второй год подряд готовится не с вареной колбаской, а с куриным филе", — отметила Кудряшова.

Запрет на бутерброды с колбасой в школе вызвал большое обсуждение среди украинцев. Часть поддерживает решение образовательных учреждений, а другие возмущаются.

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