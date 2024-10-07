У Филатова умер бывший заместитель, уволенный почти год назад

На смерть Лысенко отреагировал мэр Днепра

Скоропостижно скончался бывший заместитель городского головы Днепра Бориса Филатова Михаил Лысенко. Год назад его отстранили от выполнения обязанностей.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на информацию от внештатного советника Филатова Евгения Гендина. По его словам, в у экс-чиновника случился инфаркт.

В настоящий момент на смерть своего коллеги уже отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов. Он уточнил, что Лысенко умер вчера прямо в карете скорой помощи не приходя в сознание.

"Сердце не выдержало", — сказал градоначальник.

Он рассказал, что за последние полгода Михаил "очень сильно сдал, еще и перенёс сложнейшую операцию на позвоночнике".

"Больше чем полгода назад он уволился и отказался от депутатства. Единственное, о чём Миша мечтал, так это о том, чтобы его оставили в покое и он мог заниматься своими собаками и котами. Среди городских зоозащитников он имел непререкаемый авторитет. Как видите, в покое его не оставили. А его собаках и котах теперь заботиться нам.

Миша, прости меня. За то, что был безжалостен к тебе, также как и к себе. И за то, что мы не смогли тебя уберечь".

Что известно о Михаиле Лысенко

Занимал должности заместителя городского головы Днепра и директора департамента благоустройства и инфраструктуры.

В июне 2023 года Лысенко временно отстранили от должности. По словам Сергея Лысака, кадровые изменения связаны с ненадлежащим состоянием укрытий в городе.

В отношении бывшего чиновника ведется служебное расследование.

По распоряжению Филатова от 9 февраля 2024 года Лысенко был уволен.

В апреле 2024 года в Красногвардейском районном суде рассматривалось дело о хищении бюджетных средств на ремонте Центрального моста, в котором подозревается Лысенко.

В мае 2024 стало известно, что Михаил Лысенко сложил полномочия депутата областного совета.

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