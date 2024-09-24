"Пиар Филатова за 2,4 млн грн": что не так с новым тендером на рекламу в Днепре

Днепряне возмущены такими тратами

В Днепре на третий год полномасштабной войны планируют потратить примерно 2,4 млн грн на рекламу деятельности городского совета в Facebook и Telegram до конца 2024 года. То есть такую сумму из бюджета города планируют выделить лишь на чуть более 3 месяцев.

Как отмечено на платформе Prozorro, тендер получила ФЛП Сергеева Елена Николаевна за 2 390 800 грн. Еще один участник предлагал услуги за 2,4 млн грн.

Отмечается, что к 31 декабря 2024 будет опубликовано 1840 сообщений. Из них в Facebook — 1600 публикаций и у Telegram 140 публикаций. Также в документе опубликован список каналов, рекламирующих деятельность городского совета.

По подсчетам, средняя стоимость одного поста составляет примерно 1 300 грн. При этом речь не идет о крупных рекламных компаниях, в тендер входят посты с несколькими абзацами и фото или видеоматериалом.

В то же время ранее Антикоррупционный правозащитный совет писал, что планировалось потратить 2,4 млн на 240 публикаций. То есть один пост в таком случае стоил бы 10 000 грн.

Даже несмотря на увеличение количества рекламного продукта, днепряне возмущены такой расточительностью. В сети большинство пользователей считают такие траты нецелесообразными во время войны и еще в конце года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мэр Днепра Борис Филатов заинтриговал постом в сети.