Виноват другой? В ДТП с мажором и гибелью ребенка всплыли новые детали

Все детали установит следствие

Появилась информация, что 17-летний Арсений Бессонов мог быть только пассажиром, а не водителем автомобиля BMW, налетевшего на Ford в Днепре 1 декабря. В ДТП погибла 10-летняя девочка.

Со ссылкой на собственные источники УНН пишет, что за рулем находился 19-летний житель Днепра, а не 17-летний Бессонов, как сообщалось сначала. Решается вопрос об объявлении подозрения водителю.

"Ряд СМИ сообщали, что за рулем был 17-летний Арсений Бессонов 2007 года рождения. Источники УНН в правоохранительных органах рассказали, что за рулем был житель Днепра 2005 года рождения Валерий Олещенко, а Арсений Бессонов был пассажиром", — пишет издание.

Telegram-канал "Х Днепр" публикует фото парня, утверждая, что это возможный виновник аварии, Валерий Олещенко. Детали трагического ДТП устанавливает следствие.

Напомним, 1 декабря, водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", столкнулся с разворачивающимся автомобилем Ford. 10-летняя пассажирка Ford погибла, есть информация, что девочка – дочь военного. Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

Как рассказывал "Телеграф", Коля Харьковский, который три года назад, в 16-летнем возрасте, устроил резонансное смертельное ДТП, получил приговор суда. Его приговорили к 8 годам заключения и оплаты по одному миллиону гривен обоим детям погибшего водителя.