Винний інший? У ДТП з мажором та загибеллю дитини спливли нові деталі

Всі деталі встановить слідство

З'явилася інформація, що 17-річний Арсеній Бессонов міг бути лише пасажиром, а не водієм автомобіля BMW, який налетів на Ford у Дніпрі 1 грудня. У ДТП загинула 10-річна дівчинка.

Із посиланням на власні джерела УНН пише, що за кермом перебував 19-річний мешканець Дніпра, а не 17-річний Бессонов, як повідомлялося спочатку. Наразі вирішується питання про оголошення підозри водію.

"Низка ЗМІ повідомляли, що за кермом був 17-річний Арсеній Бессонов 2007 року народження. Джерела УНН в правоохоронних органах розповіли, що за кермом був житель Дніпра 2005 року народження Валерій Олещенко, а Арсеній Бессонов був пасажиром", — пише видання.

Telegram-канал "Х Дніпро" публікує фото хлопця, стверджуючи, що це — можливий винуватець аварії, Валерій Олещенко. Деталі трагічної ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 1 грудня, водій автомобіля BMW, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", зіткнувся з автомобілем Ford, який розвертався. 10-річна пасажирка Ford загинула, є інформація, що дівчинка — дитина військового. Ще четверо людей, серед яких водій Ford і двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано.

Як розповідав "Телеграф", Коля Харківський, який три роки тому, у 16-річному віці влаштував резонансну смертельну ДТП, отримав вирок суду. Його засудили до 8 років увʼязнення та сплати по одному млн гривень обом дітям загиблого водія.