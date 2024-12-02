В Днепре 17-летний "мажор" устроил ДТП, погибла 10-летняя дочка военного. Что известно о его отце (фото и видео)

Раньше он якобы сбил людей на "зебре"

В Днепре водитель BMW налетел на Ford, в котором находились трое детей, погибла 10-летняя девочка. В сети пишут, что за рулем BMW якобы находился 17-летний мажор, у отца которого очень неоднозначная репутация.

"Телеграф" собрал информацию о несовершеннолетнем водителе и его отце. Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, это якобы не первая авария, которую совершил подросток.

Что известно о 17-летнем водителе

По словам Гончаренко, это не первая авария, к которой он причастен. Ранее подросток, утверждает нардеп, сбил людей, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Тогда он сбежал и все "замяли", — написал Гончаренко.

Он опубликовал фото возможного виновника аварии и снимок его паспорта. Согласно информации нардепа, это — Арсений Бессонов 2007 года рождения. Как несовершеннолетний, он вообще не имел права садиться за руль.

Как пишет Telegram-канал "Днепр Оперативный", погибшая девочка — дочь военнослужащего. Как утверждается, отец Арсения – Олег Бессонов, якобы регулярно покрывает сына.

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Что известно о его отце

По данным канала, Олег Бессонов якобы причастен к теневым схемам с фиктивными ФЛП и отмыванием средств. Он якобы уже "отмазал" сына, когда тот сбил девушек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Тогда дело квалифицировали только как административное нарушение. Утверждается, что сам Олег Бессонов также был причастен к другой аварии, которая произошла менее месяца назад.

По данным канала, мужчина якобы поддерживает тесные отношения с депутатом Подгородненского городского совета Юрием Пришедько. Последний также имеет противоречивую репутацию — утверждается, что он лидер преступной группы, которую 18 ноября СБУ задержала в Днепре за похищение предпринимателя-военнослужащего, у которого они требовали 2,5 миллиона долларов.

Как рассказывал "Телеграф", Коля Харьковский, который три года назад, в 16-летнем возрасте устроил резонансное смертельное ДТП, получил приговор суда. Его приговорили к 8 годам заключения и выплате по одному миллиону гривен обоим детям погибшего водителя.