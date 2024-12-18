"Городская елка ожила": в сети обсуждают днепровскую Леди Гагу (видео)

Женщина известна в Днепре своим эпатажным видом

Жители Днепра наверняка слышали о своей соотечественнице Марии Геленчик — в городе она известна как "днепровская Леди Гага" из-за эпатажного внешнего вида.

Одно из видео было опубликовано в Telegram-пабликах. На кадрах видно, что женщина идет в сторону центра города. Она одета в яркую одежду и носила синие наушники.

"Смотри меня в Интернете. Леди Гага Днепр. Я там и блондинка и брюнетка и малиновая", — заявила она человеку, который ее снимал. Видео подписано словами "Модники, оцениваем".

В комментариях пользователи активно комментируют увиденное.

"Городская елка ожила", "А это точно не Агузарова?", "В Киеве тоже такая ходит", "Местная достопримечательность", "Она что, квадробер?", — такие комментарии к видео публиковали пользователи

Как сообщают днепровские СМИ, Мария Геленчик окончила университет с "красным" дипломом и работала юристом, после чего уволилась. По ее словам, к ее образу положительно относятся либо маленькие дети, либо старенькие бабушки. Тем не менее, как отмечает сама Мария, она радуется критике в свой адрес, в том числе и нецензурным выражениям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эпатажная звезда Леди Гага спровоцировала слухи о своей беременности.