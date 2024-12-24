Украина под атакой "шахедов", под Киевом сбивали БПЛА (обновляется)

Украинцев во время тревог призывают находиться в безопасных местах

В ночь на вторник, 24 декабря, и ранним утром Россия атаковала Украину беспилотниками. В частности, под Киевом работала противовоздушная оборона.

Обновление 6:45 "Шахед" двигается на Житомир с севера, — Воздушные Силы Украины.

Обновление 6:40 Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает "Суспільне Хмельницький". В 6:40 ВС предупредили о БпЛА на Хмельницкий с юга.

"Киев/Бровары — БпЛА в вашем направлении с востока!", — предупредили в Воздушных Силах Украины в 5:19.

В Киевской областной военной администрации в 5:36 сообщили о работе ПВО по вражеским БПЛА. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в Киевской области еще с ночи. Около 03:40 сирена раздалась и в столице.

Фиксировалось движение БПЛА противника в сторону Киева с северной стороны. Работала ПВО, взрывы были слышны также в Киеве.

В 04:36 в столице дали отбой воздушной тревоги, а через минуту после этого также в области. Однако в 5.23 объявили повторную воздушную тревогу. Отбой воздушной тревоги дали в 6:14

Опасность удара "шахедами" существует в ряде областей. По состоянию на 6:25 карта воздушных тревог выглядела так:

Как сообщал "Телеграф", утром 23 декабря жители оккупированного Донецка проснулись от громких звуков. Раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Пострадала инфраструктура больницы имени Калинина.