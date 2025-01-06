Вот откуда берутся квадроберы: в Днепре мать придумала, как не потерять детей в ТЦ (видео)

Многодетная мать придумала как не потерять детей в людном месте

В Днепре заметили необычную картину. Там многодетная женщина привязала детей к себе, чтобы они не потерялись.

В сети уже начали шутить по этому поводу о квадроберах. Видеозапись изначально была обнародована пользователем lerochka.__ на ресурсе TikTok.

Она указала, что увидела эту картину в торговом центре Аполло.

В сети уже начали шутить о том, что так дети становятся квадроберами, а другие отметили, что это неплохой вариант для матери троих детей.

Некоторые пользователи также указали, что это нормальное явление в странах Запада, особенно в многолюдных местах. Кроме того, мамы поделились историями о том, как едва не теряли своих детей в толпе.

Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что подобные приспособления использовать не стоит.

Как сообщалось ранее, в Украине становится все более популярной новая субкультура квадроберов. Ее члены носят маски животных, хвосты и другие аксессуары, а кроме того, копируют поведение четвероногих. У них есть целый ряд движений, которыми они имитируют животных. Для ее представителей уже даже начали продавать специальный корм.