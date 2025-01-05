В украинских магазинах появился корм для квадроберов. Из чего его делают (фото)
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Это возмутило сеть
В Украине становится все более популярной новая субкультура квадроберов. Для ее представителей уже начали продавать специальный корм.
В сети появилось фото с упаковками "Кавадро-корма". Как сообщается, этот продукт был замечен в одном из супермакетов Кривого Рога.
Что известно о "Кавадро-корме"
Этот продукт производит компания Papadesign, специализирующаяся на подарочной продукции. На сайте производителя указано, что в этом пакете содержится "Кавадро-корм" сладкий для разных типов животных".
По сути это обычные конфеты. Всего есть три вида продукта, отличающиеся цветом. На самой упаковке также указан его состав:
- сироп глюкозы;
- сахар;
- вода;
- желатин;
- глазировочная смесь;
- ароматизатор;
- краситель;
- лимонная кислота.
Этот "Кавадро-корм" продается не только в супермаркетах. Его можно приобрести и в многих интернет-магазинах. Стоимость одной упаковки составляет от 85 до 109 гривен.
Эта новость вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Большинство из них негативно высказались в адрес квадроберов. Однако были и те, кто не увидел в продаже этого корма ничего плохого.
Напомним, для квадроберов уже начали продавать кормушки. Что интересно, стоит эта вещь действительно космических денег.