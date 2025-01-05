В украинских магазинах появился корм для квадроберов. Из чего его делают (фото)

Это возмутило сеть

В Украине становится все более популярной новая субкультура квадроберов. Для ее представителей уже начали продавать специальный корм.

В сети появилось фото с упаковками "Кавадро-корма". Как сообщается, этот продукт был замечен в одном из супермакетов Кривого Рога.

Что известно о "Кавадро-корме"

Этот продукт производит компания Papadesign, специализирующаяся на подарочной продукции. На сайте производителя указано, что в этом пакете содержится "Кавадро-корм" сладкий для разных типов животных".

По сути это обычные конфеты. Всего есть три вида продукта, отличающиеся цветом. На самой упаковке также указан его состав:

сироп глюкозы;

сахар;

вода;

желатин;

глазировочная смесь;

ароматизатор;

краситель;

лимонная кислота.

Этот "Кавадро-корм" продается не только в супермаркетах. Его можно приобрести и в многих интернет-магазинах. Стоимость одной упаковки составляет от 85 до 109 гривен.

Эта новость вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Большинство из них негативно высказались в адрес квадроберов. Однако были и те, кто не увидел в продаже этого корма ничего плохого.

Напомним, для квадроберов уже начали продавать кормушки. Что интересно, стоит эта вещь действительно космических денег.