На улице мороз: в Днепре целый жилмассив без тепла из-за аварии на ТЭС

Работы над устранением последствий аварии продолжаются

В Днепре из-за аварии на Приднепровской теплоэлектростанции жители целого жилого массива будут сидеть без тепла несколько дней.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Днепровского городского совета "Левобережная администрация". Причиной аварии стала критическая ситуация на Приднепровской ТЭС — там уровень теплоносителя снизился к самому низкому уровню.

В течение ближайших нескольких дней жители жилмассива Приднепровск будут без тепла в помещениях.

Ориентировочный срок восстановления теплоснабжения в данном районе — 25 февраля. Сейчас коммунальные службы работают над устранением последствий аварии и делают все, чтобы пустить подачу тепла в дома. О возможных изменениях касательно ремонтных работ будет сообщено дополнительно.

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