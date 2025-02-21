На вулиці мороз: у Дніпрі цілий житловий масив без тепла через аварію на ТЕС

Роботи над усуненням наслідків аварії продовжуються

У Дніпрі через аварію на Придніпровській теплоелектростанції мешканці цілого житлового масиву сидітимуть без тепла кілька днів.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті Дніпровської міської ради "Лівобережна адміністрація". Причиною аварії стала критична ситуація на Наддніпрянській ТЕС — там рівень теплоносія знизився до найнижчого рівня.

Протягом найближчих кількох днів мешканці житлового масиву Придніпровськ будуть без тепла у приміщеннях.

Орієнтовний термін відновлення теплопостачання у цьому районі — 25 лютого. Наразі комунальні служби працюють над усуненням наслідків аварії та роблять усе, щоб пустити подачу тепла до будинків. Про можливі зміни щодо ремонтних робіт буде повідомлено додатково.

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