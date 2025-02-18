Закрыть окна и двери: в Днепре фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха (карта)

Показатели достигают отметки в 165 (красный уровень)

В Днепре во вторник, 18 февраля, значительно ухудшилось качество воздуха. Показатели скатились до уровня "вредный" воздух.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Соответствующую информацию подтверждает экологический бот для мониторинга качества воздуха по всему миру SaveEcoBot.

На карте указано, что в некоторых местах в городе показатели достигают отметки в 165, что по шкале индекса качества воздуха говорит о том, что это "красный" уровень, то есть "нездоровый" воздух.

Кроме того, согласно данным AccuWeather, в Днепре в этот день воздух "очень вредный" и достигает отметки 202 по шкале качества. Гражданам советуют не выходить на улицу, а также закрыть все окна и двери.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 февраля уровень качества воздуха в Киеве был превышен в семь раз. Как стало известно, в городе значительное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации взвешенных веществ, в частности, пыли. Причиной этого явления маловетренная погода и повышенное атмосферное давление, препятствующие рассеянию вредных примесей.